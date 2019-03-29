Рыцари, нацизм, Холокост: почему в Германии возмущены клипом Rammstein

Не успела немецкая группа Rammstein выпустить первый за более чем шесть лет клип Deutschland ("Германия"), как разгорелся скандал. Видео на дебютный сингл с первого за 10 лет обвинили в попытке обесценить Холокост и заигрывании с нацизмом.

Первая волна критики обрушилась на музыкантов еще до появления самого клипа и разнесла 35-секундный трейлер девятиминутного видео. В нем участники Rammstein одеты как узники концлагеря с петлями на шее, что в Германии сочли неуместным.

"С этим видео группа перешла границу", - утверждала Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост и ранее возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии.

"Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах, - это безответственно", - считает она.

Такого же мнения придерживается и правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн. По его словам, видео Rammstein - это "безвкусная эксплуатация свободы творчества".

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Сами участники группы эти обвинения никак не комментировали.

Рады ли фанаты?

Однако чем больше людей смотрят клип, тем чаще звучат голоса в защиту творческой свободы коллектива.

Темнокожую актрису Руби Комми, сыгравшую в клипе главную роль "Германии", многие комментаторы хвалят за смелость образа.

В клипе последовательно меняются эпохи и события - Средние века, Веймарская Германия, катастрофа дирижабля "Гинденбург" 1937 года, Вторая Мировая война с Холокостом, ГДР, дело леворадикальной ячейки Ульрики Майнхоф (которую в клипе играет вокалист группы Тиль Линдеманн в кожаном платье и макияже) в 1970-е, майские протесты в Западном Берлине в начале 1980-х, крушение Берлинской стены. Дальше наступает возможное космическое будущее.

В какой-то момент эпохи и образы начинают смешиваться в гротескный кинематографический коктейль: в одной из сцен, например, "Германия" рождает волчонка, а голова Линдеманна параллельно с его персонажами появляется в нескольких сценах отдельно от тела.

Ближе к концу клипа космический корабль, на котором летят участники коллектива и героиня Комми, парят в космосе в звездолёте в форме гроба.

Поклонники оценили креативность секстета.

"Вот как правильно кино про родину снимать", - пишет творческий деятель Ромша Голос.

Подтянулись и юмористы: пародийное новостное медиа ИА "Панорама" выдало "сообщение", будто бы КПРФ намерена судиться с группой за то, что та поиздевалась над заказом партии на "нативную рекламу идей социализма" в своём видео.

Оказываться в центре скандала для Rammstein - не новость: на сцене немецкие рокеры имитировали фелляцию, приготовление людей в котле заживо и каннибализм. А в 2009 году немецкое правительство запретило альбом Liebe ist Für Alle Da ( "Любовь для всех"): по мнению чиновников, в нём будто бы прославлялся садомазохизм. Вскоре запрет был снят.

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На протяжении значительной части карьеры группу обвиняли в симпатиях нацистской идеологии.

Чтобы подчеркнуть безосновательность подобных наветов, Rammstein ещё в 2001 году выпустили сингл Links 2 3 4, вдохновлённый творчеством драматурга и поэта-коммуниста Бертольда Брехта, в котором прямо признаются в симпатиях к социалистическим взглядам.