Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Клеймо победителя на животе британца Прайса

У британского супертяжеловеса Кэша Али была блестящая боксерская карьера - 15 боев без поражений. Шестнадцатый он проиграл укусом соперника в живот, вписав свое имя в историю спорта наряду с Майком Тайсоном и Луисом Суаресом.

В пятом раунде 27-летний Али пропустил очередной удар от своего бывшего спарринг-партнера, 35-летнего Дэвида Прайса, сцепился с ним, завалил и укусил.

Судья остановил бой и записал Али поражение. Боксер потерял гонорар, и теперь ему грозит продолжительная дисквалификация. Он покинул арену под улюлюкание болельщиков и град мусора с трибун - бой проходил на родине его соперника.

Ливерпулец Прайс, у которого теперь 24 победы при шести поражениях, сразу отказался от реванша. "С этим животным я больше на ринг не выйду", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Peter Byrne Image caption Али пробует Прайса на вкус

Пока Прайс зализывал раны, Русская служба Би-би-си вспоминала, кто мог вдохновить его обидчика на неспортивное поведение.

Майк Тайсон

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В июне 1997 года двумя укусами в уши завершилось главное боксерское противостояние тех лет - между тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

В матче-реванше "железный Майк" вгрызся сначала в правое, а затем и в левое ухо соперника. Бой был остановлен после третьего раунда, Тайсону присудили поражение, оштрафовали на 3 млн долларов и лишили боксерской лицензии.

Луис Суарес

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Уругвайский нападающий вывел свою сборную в плей-офф Чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году, но сам туда не попал. Его дисквалифицировали на 9 матчей и 4 месяца за укус защитника сборной Италии Джорджио Кьеллини в последней игре группового этапа.

"Зубастик" и до этого кусался без устали - и в "Аяксе", и в "Ливерпуле". Летом 2014-го, когда его искусство вышло на международный уровень, Суарес перешел в "Барселону", где играет и поныне. Пока без единого укуса.

Укус отчаяния

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Укус некоторых атлетов смертельно опасен

Круг соревнований, в которых разрешено действовать зубами, крайне ограничен. А за его пределами чаще всего кусаются в контактных видах спорта, где много возни и куча мала - прежде всего в борьбе и регби.

Среди хитов этой коллекции выделяется укус бессильной злобы в исполнении южноафриканца Йохана Леру в матче 1994 года, который его сборная безнадежно проигрывала главной силе мирового регби - новозеландским "Олл Блэкс".

Леру выбрал целью капитана - Шона Фитцпатрика - и откусил ему часть уха.

На следующий год "Спрингбокс" взяли реванш в финале домашнего чемпионата мира, но Леру в празднике не участвовал. После укуса он был дисквалифицирован на полтора года, и его международная карьера бесславно завершилась.

Укус радости

Полузащитник "Севильи" Франсиско Галлардо до сих пор не понимает, за что его оштрафовали и отправили на трибуны на несколько игр.

Он прихватил зубами гениталии товарища по команде, чтобы поздравить его с забитым голом. "Я уверен, что никого этим не обидел", - говорил Галлардо.

Судя по видео, товарищ был не против. Однако Королевская федерация футбола признала поступок унижением "спортивного достоинства".