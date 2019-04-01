Музыка отпугивает комаров. Но не всякая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Skrillex прекрасно отпугивает комаров

Американские ученые выяснили, что защититься от укусов комаров поможет электронная музыка в стиле дабстеп. И особенно трек Scary Monsters And Nice Sprites американской группы Skrillex.

Звук играет важную роль в размножении, выживании и сохранении популяций многих видов живых организмов, сообщила команда международных ученых, специализирующихся в изучении комаров и переносимых ими заболеваний.

Исследователи провели эксперимент, включив электронную музыку взрослым особям желтолихорадочных комаров (лат. Aedes aegypti), чтобы выяснить, как она на них влияет.

Насекомые "прослушали" композицию Scary Monsters And Nice Sprites группы Skrillex из одноименного альбома, удостоенного премией Grammy. Это музыкальное произведение было выбрано из-за сочетания как очень высоких, так и очень низких частот.

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"У насекомых низкочастотные колебания способствуют процессу спаривания, а шум мешает восприятию сигналов от представителей своего вида и животных или людей [из которых они сосут кровь]", - сообщили ученые.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Acta Tropica, будут особенно приятны поклонникам творчества Skrillex.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычно с распространением желтолихорадочных комаров борются окуриванием

Взрослые комары-самки "слушали" композицию и затем отправлялись пить кровь позже и реже, чем те, кто не подвергался воздействию дабстепа.

Ученые отметили, что случаев питания кровью было меньше, когда звучала музыка.

Также в ходе исследования выяснилось, что после прослушивания электронной музыки комары спаривались намного реже, чем те, кто находился в бесшумной среде.

"Наблюдение показало, что подобная музыка способна отсрочить нападение комаров, снизить их аппетит [количество выпитой крови] и препятствовать спариванию. Это открывает новые возможности в разработке персональной защиты и средств контроля против заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми", - говорится в исследовании.