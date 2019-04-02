Фото: день дурацких походок в Будапеште
Сотни жителей Венгрии в понедельник приняли участие в первоапрельском "Марше дурацких походок", пройдя по центру Будапешта самым замысловатым и нелепым образом.
"Марш дурацких походок" вдохновлен скетчем 1970 года известной британской сатирической группы "Монти Пайтон", который назывался "Министерство глупых походок". На эту тему до сих пор ставятся спектакли и даже выпускаются компьютерные игры.
Перед началом марша участники действа провели разминку.
Многие участники марша не придумывали заранее "дурацкую походку" и собирались импровизировать.
"Это будет спонтанное решение. Я пройду такой глупой походкой, какая получится. Думаю, что результат будет неожиданным и для меня самой... Вариантов огромное количество", - говорит 20-летняя студентка Борка.
Комик-группа "Монти Пайтон" (стала широко известна благодаря юмористическому телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона", выходившему на Би-би-си с 1969 по 1974 год. Участники "Монти Пайтон" также сняли несколько полнометражных фильмов.
Министерство дурацких походок - скетч из 14-го эпизода "Летающего цирка Монти Пайтона", который вышел в начале 1970-х годов. Сокращенная версия была также представлена в фильме "Монти Пайтон в Голливуде" 1982 года.
Главный герой скетча - мистер Пьюти - рассчитывает получить грант на развитие собственной глупой походки. Однако чиновник несуществующего британского министерства глупых походок дает понять мистеру Пьюти, что его походка недостаточно глупа, а фонды не резиновые.
Марш глупых походок проводится в некоторых городах Европы, чаще всего это мероприятие бывает приурочено к 1 апреля. Однако иногда марш проводят и по другим поводам. Например, в чешском Брно "Марш дурацких походок" прошел в начале января этого года.
Организатор марша в Брно Адам Яндора, который представился как заместитель главы департамента левой ноги в министерстве дурацких походок, сказал журналистам: "Министерство дурацких походок находится в очень затруднительном финансовом положении. Мы не получаем из государственного бюджета никаких средств, в итоге наши сотрудники уходят с работы из-за проблем со здоровьем".
"Мы вынуждены изобретать дурацкие походки, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме. Иначе все начнут ходить нормально. А министерство дурацких походок не может допустить этого!" - заявил Адам Яндора.
Авторы оригинального британского скетча "Министерство дурацких походок" также иронизировали над государственной бюрократической машиной, тратившей деньги налогоплательщиков на полную чепуху.
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