Фото: день дурацких походок в Будапеште

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Сотни жителей Венгрии в понедельник приняли участие в первоапрельском "Марше дурацких походок", пройдя по центру Будапешта самым замысловатым и нелепым образом.

"Марш дурацких походок" вдохновлен скетчем 1970 года известной британской сатирической группы "Монти Пайтон", который назывался "Министерство глупых походок". На эту тему до сих пор ставятся спектакли и даже выпускаются компьютерные игры.

Перед началом марша участники действа провели разминку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Без разминки в марше дурацких походок лучше не участвовать

Многие участники марша не придумывали заранее "дурацкую походку" и собирались импровизировать.

"Это будет спонтанное решение. Я пройду такой глупой походкой, какая получится. Думаю, что результат будет неожиданным и для меня самой... Вариантов огромное количество", - говорит 20-летняя студентка Борка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие участника марша решили не изобретать походку до начала марша, а импровизировать

Комик-группа "Монти Пайтон" (стала широко известна благодаря юмористическому телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона", выходившему на Би-би-си с 1969 по 1974 год. Участники "Монти Пайтон" также сняли несколько полнометражных фильмов.

Министерство дурацких походок - скетч из 14-го эпизода "Летающего цирка Монти Пайтона", который вышел в начале 1970-х годов. Сокращенная версия была также представлена в фильме "Монти Пайтон в Голливуде" 1982 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption А вот костюмы участники марша приготовили загодя

Главный герой скетча - мистер Пьюти - рассчитывает получить грант на развитие собственной глупой походки. Однако чиновник несуществующего британского министерства глупых походок дает понять мистеру Пьюти, что его походка недостаточно глупа, а фонды не резиновые.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Организатор марша в Брно Адам Яндора представился как заместитель главы департамента левой ноги в министерстве дурацких походок

Марш глупых походок проводится в некоторых городах Европы, чаще всего это мероприятие бывает приурочено к 1 апреля. Однако иногда марш проводят и по другим поводам. Например, в чешском Брно "Марш дурацких походок" прошел в начале января этого года.

Image caption Главный герой скетча "Монти Пайтон" мистер Пьюти рассчитывал получить грант на развитие собственной дурацкой походки, но его походка оказалась недостаточно дурацкой

Организатор марша в Брно Адам Яндора, который представился как заместитель главы департамента левой ноги в министерстве дурацких походок, сказал журналистам: "Министерство дурацких походок находится в очень затруднительном финансовом положении. Мы не получаем из государственного бюджета никаких средств, в итоге наши сотрудники уходят с работы из-за проблем со здоровьем".

"Мы вынуждены изобретать дурацкие походки, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме. Иначе все начнут ходить нормально. А министерство дурацких походок не может допустить этого!" - заявил Адам Яндора.

Авторы оригинального британского скетча "Министерство дурацких походок" также иронизировали над государственной бюрократической машиной, тратившей деньги налогоплательщиков на полную чепуху.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Министерство дурацких походок" за почти полвека не стало менее мешным, по его мотивам ставятся музыкальные шоу. На фото - шоу в лондонской О2 Arena в 2014 году

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