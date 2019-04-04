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Правообладатель иллюстрации Ariel Panowicz / http://arielfried.com/ Image caption "Когда я в первый раз предложила такой вариант, они громко рассмеялись"

61-летняя жительница американского штата Небраска стала суррогатной матерью для ребенка ее сына и его партнера по однополому браку. Как объяснила Би-би-си Сесиль Эледж, это был единственный шанс для ее сына Мэтью и для его партнера Эллиота стать родителями собственного биологического ребенка.

В Небраске традиционно сильны консервативные настроения: запрет на усыновление ЛГБТ-родителями был отменен в этом штате в 2017 году. Однополые браки узаконены с 2015 года - после решения Верховного суда США, которое обязательно для всех штатов, - но законов о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации в Небраске нет.

Донором яйцеклетки стала родная сестра Эллиота, а сперма для ЭКО была взята у Мэтью. Родившуюся девочку назвали Ума-Луиза.

Из-за законов штата, которые не признают суррогатного материнства, в свидетельстве о рождении ребенка матерью значится сама Сесиль, а отцом - ее сын Мэтью. В других штатах в подобных случаях родителями официально записывают однополую пару.

Впервые Сесиль предложила своему сыну и его супругу выносить для них ребенка два года назад, рассказала бабушка Би-би-си: "Они долго смеялись. Ведь мне было уже 59 лет".

Однако после многочисленных консультаций в клиниках, специализирующихся на репродукции, этот вариант перестал казаться шуткой - несмотря на то, что последний раз Сесиль рожала 30 лет назад, и то, что менопауза у нее давно наступила.

Правообладатель иллюстрации Ariel Panowicz / http://arielfried.com/ Image caption Сесиль Эледж и ее новорожденная внучка

"Врач вызвал меня на обследование и по его итогам сказал, что у меня может получиться, - вспоминает Сесиль. - Я всегда следила за здоровьем, я родила своих троих детей, почему я не могу выносить еще одного?"

Других взрослых детей Сесиль суррогатная беременность мамы вначале повергла в легкий шок, продолжает она: "Но когда они поняли полную картину, то полностью поддержали нас". Поддержал идею и ее муж.

Страховая компания отказалась оплачивать не только расходы на ЭКО и гормональную терапию, необходимую для зачатия, но и ведение самой беременности и роды.

В конце марта Сесиль благополучно родила. Врачи готовились к кесареву сечению, но роды были естественными.

"Она удивительная мама, - говорит сын Сесиль Мэттью. - Я бесконечно уважаю ее и благодарен за то, что ради меня, уже взрослого сына, она продолжает жертвовать всем".

Мэттью Эледж стал героем многих публикаций СМИ в 2015 году, когда уведомил администрацию католической общеобразовательной школы, где он работал учителем, о том, что намерен вступить в официальный однополый брак. После этого извещения Эледж был уволен.

Правообладатель иллюстрации Ariel Panowicz / http://arielfried.com/

Петицию с требованием не подвергать Эледжа дискриминации и вернуть его в школу тогда подписали многие ученики и их родители; всего петиция собрала более 100 тыс. подписей. Сейчас он работает в государственной школе.

Когда бабушки рожают собственных внуков?

Примеры рождения бабушками собственных биологических внуков в разных странах мира существуют. Но гораздо чаще мотивом для таких рождений служит желание продолжить род умершего сына или помочь родной дочери, здоровье которой не позволяет родить самой.

Еще в 2005 году в штате Вирджиния Камилль Хэммонд родила тройню - биологически это были дети ее дочери, у которой было диагностировано бесплодие.

Законы в разных штатах различаются - в одних матерью признается женщина, чей генетический материал был использован при зачатии, в других (как в Небраске) - та женщина, которая родила ребенка, даже если это суррогатная мать.

В 2013 году СМИ рассказали об украинке Анне Шульге, которая, вырастив своих троих детей, на шестом десятке выносила и родила близнецов своей дочери. В результате осложнений гриппа и сепсиса дочь Ирина перенесла выкидыш и лишилась возможности иметь детей, и ее мать хотела спасти ее от отчаяния и депрессии.

"Я не думала, что будет так тяжело вынашивать, - приводила рассказ Анны Шульги "Российская газета" . - Мне тогда уже исполнилось 55 лет, вышла на пенсию. Девять месяцев показались целой вечностью".

Кесарево сечение на сроке в 38 недель прошло успешно, и двое мальчиков растут в семье Шульга в Днепропетровске. Для регистрации сыновей на Ирину и ее мужа местные власти потребовали не только оформленный договор суррогатного материнства с бабушкой, но и генетическую экспертизу, которая подтвердила, что биологическими родителями являются дочь и зять Анны Шульги.

В России суррогатное материнство по договору разрешено, но не в случае гей-пар. Усыновление детей однополыми парами в России запрещено, так же как не разрешены официальные однополые браки.