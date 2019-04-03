Правообладатель иллюстрации PA Image caption Организаторы говорят, что лемуры становятся в некоторые позы йоги естественным образом, особенно когда хотят погреть брюшко

В национальном парке Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии четырёхзвездочный отель и спа предлагает постояльцам йогу с лемурами. По замыслу организаторов, эти мокроносые приматы - идеальные партнёры для йоги, поскольку очень любят контакт с людьми.

Авторы идеи в оздоровительном комплексе Armathwaite Hall близ Кесвика называют свои занятия "лемогой". Менеджер парка дикой природы Ричард Робинсон уверен: лемуры - идеальные партнёры по йоге.

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"Когда вы за ними наблюдаете, лемуры становятся в некоторые позы йоги естественным образом, - например, когда хотят погреть брюшко", - говорит Робинсон.

Робинсон уверен, что общение с животными делает людей счастливее, и, по его словам, несчастных смотрителей за животными и работников зоопарков просто не бывает.

"Все мы знаем, как нам хорошо от взаимодействия с животными, и если нам удаётся передать это ощущение другим людям - то и прекрасно", - резюмирует Ричард.

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Занятия "лемогой" в отеле предлагаются с апреля по октябрь. Кроме йоги в окружении лемуров постояльцев завлекают прогулками с альпаками и знакомством с сурикатами.

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В соцсетях не только умилились, глядя на игривых приматов, но и не на шутку озаботились здоровьем животных.

"Я общаюсь с лемурами по работе и занимаюсь йогой как хобби, но совмещать одно с другим - не ок. Это глупо и безответственно", - негодует зоозащитница Фэй Кларк.

"Пожалуйста, скажите мне, что это не чучела лемуров", - удивляется фоторедактор агентства ZUMA Press Джим Колтон.

"О, господи, нет! Это ужасная идея, дикие животные не игрушки", - возмущается специализирующаяся на приматах эксперт Адриана Лоу.

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"Лемуры не реквизит для съёмок. Эта "лемога" несмешна. Это вообще НЕ ОК. Как так вышло? Вы вообще проверяете своих постояльцев на заболевания и устраиваете им скрининг здоровья до контакта с лемурами", - спрашивает Раймонд Ваджель.

В отеле уверяют, что заранее инструктируют гостей перед общением с животными.

Лемуры живут не в отеле, а в самом парке, и постояльцам предлагают проводить занятия там же, чтобы дополнительно не беспокоить животных.

Удовольствие это не из дешевых: ночь в отеле с завтраком, ужином и классом йоги с лемурами стоит 450 фунтов ( около $600) на двоих. В качестве бонуса любителям йоги, природы и животных предлагается бутылка шампанского.

В отеле говорят, что желающих оказалось так много, что места на классы "лемоги" уже выкуплены на несколько недель вперед.