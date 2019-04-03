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Официальный аккаунт герцога и герцогини Сассекских в соцсети "Инстаграм" за рекордное время преодолел рубеж в миллион подписчиков. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

Супруги запустили свой аккаунт в "Инстаграме" во вторник, а всего через пять часов и 45 минут на него уже были подписаны более миллиона фолловеров.

Предыдущий рекорд принадлежал корейскому певцу Кану Даниэлю, чья страница в январе набрала миллион подписчиков за 11 часов 36 минут.

До этого лидером был папа римский Франциск - его аккаунт, запущенный в 2016 году, преодолел миллионную планку за 12 часов.

Еще одним рекордсменом был британский футболист Дэвид Бэкхем, который годом ранее достиг этой отметки за 25 часов.

На данный момент на страницу принца Гарри и герцогини Меган подписаны уже 2,5 миллиона фолловеров. Там размещен пока всего один пост: слайд-шоу из девяти фотографий, сделанных во время различных поездок и визитов супругов.

"Добро пожаловать в наш официальный "Инстаграм"; мы намерены делиться тут работой, которая нас интересует, делами, которые мы поддерживаем, важными заявлениями и возможностями пролить свет на важные вопросы. Благодарим вас за поддержку, и добро пожаловать на страницу @sussexroyal", - говорится в посте.

В апреле Гарри и Меган ожидают появления на свет своего первого ребенка.

Правила для подписчиков

В марте британская Королевская семья опубликовала свод правил поведения для подписчиков и предупредила, что авторы оскорбительных комментариев будут забанены на официальных аккаунтах.

Такие меры были предприняты на фоне сообщений о вале оскорблений в адрес герцогини Кембриджской Кейт и герцогини Сассекской Меган.

Накануне свадьбы с принцем Гарри в прошлом году Меган удалила все свои личные аккаунты в соцсетях.

В декабре 2017 года, вскоре после помолвки, у нее было 1,9 млн фолловеров в "Инстаграме", более 350 тысяч подписчиков в "Твиттере" и почти 800 тысяч "лайков" на странице в "Фейсбуке".

Официальный аккаунт королевской семьи в "Инстаграме" был запущен в 2013 году, и сейчас у него пять миллионов подписчиков.

Королева Елизавета II впервые лично опубликовала фото в соцсети в марте этого года.