Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Исаак Хайик - уроженец Ирака. На следующей неделе ему исполнится 74 года

Израильтянин Исаак Хайик внесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший футболист в мире, сыгравший в официальном матче профессиональных клубов.

73-летний голкипер клуба "Ирони Ор-Иехуда" в пятницу вечером провел на поле все 90 минут матча.

Церемония вручения футболисту сертификата Книги рекордов Гиннеса состоялась на стадионе сразу по окончании матча.

Невзирая на солидный возраст, Хайик заявил, что готов и дальше играть за свою команду. На следующей неделе он отметит свой 74-й день рождения.

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Клуб "Ирони Ор-Иехуда" выступает в Лиге Бет - четвертом по силе футбольном дивизионе Израиля.

Пятничный матч завершился для команды Хайика неудачно - она уступила клубу "Маккаби Рамат Ган" со счетом 1:5.

Однако болельщики говорят, что в этом проигрыше вины вратаря нет - за игру Хайик сделал несколько впечатляющих "сейвов".

"Это источник гордости не только для меня, но и для израильского спорта в целом", - сказал Хайик агентству Рейтер.

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Один из сыновей Хайика, 36-летний Моше, рассказал, что когда они вместе играют в футбол, он устает раньше отца.

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Предыдущий рекорд принадлежал уругвайцу Роберто Кармоне - в 2015 году в возрасте 53 лет он вышел на поле в стартовом составе клуба "Пан-де-Асукар".

Старейшим профессиональным футболистом, который забил гол в официальном матче, считается японский нападающий Кадзуёси Миура из клуба "Иокогама", играющего во втором дивизионе.

В 2017 году в 50-летнем возрасте Миура побил полувековой рекорд британца Стэнли Мэтьюза, забив победный гол в матче с командой "Теспа Кусацу".