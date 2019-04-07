Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пулавский, как считается, спас жизнь самому Джорджу Вашингтону

Польско-американский генерал, герой войны за независимость американских колоний Казимир Пулавский был либо женщиной, либо интерсексуалом, полагают ученые.

Пулавский был польским шляхтичем, в 19 лет он стал членом Барской конфедерации, которая в середине XVIII века боролась с возраставшим влиянием Российской империи в Речи Посполитой.

Но известность Пулавский получил как "отец американской кавалерии". В 1772 году, после поражения польских повстанцев, он вынужден был бежать сначала в Турцию, а затем во Францию, где встретил Бенджамина Франклина и откликнулся на его призыв помочь борьбе североамериканских колоний за независимость.

Пулавский многое сделал для развития кавалерии в будущей армии США во время войны тринадцати колоний (будущих первых 13 штатов) за независимость от Британии.

Около 20 лет назад ученые впервые обнаружили, что скелет, который считался останками Пулавского, имеет характерные женские признаки.

К окончательным выводам тогда прийти не удалось, однако теперь принадлежность скелета удалось определить окончательно с помощью анализа ДНК. Это действительно скелет Пулавского и при этом имеет черты женского.

Об этом рассказывается в очередной серии документального сериала "Скрытые американские истории", который будет показан по телеканалу Smithsonian Channel 8 апреля.

Скелет генерала

Считается, что Казимир Пулавский спас жизнь Джорджу Вашингтону в сражении при Брендивайне в 1777 году. Пулавский тогда нашел маршрут для безопасного отступления будущего президента США и оставшихся солдат.

В возрасте 34 лет Пулавского ранили в ходе осады Континентальной армией города Саванна, и вскоре он скончался.

Останки генерала захоронили в Саванне, в металлическом контейнере, а позже сверху установили памятник. Примерно 20 лет назад памятник на время сдвинули, и исследователям удалось изучить лежавший под ним скелет.

Этим занялись Чарльз Мербс из Университета Аризоны и Карен Бернс из Университета Джорджии.

"Доктор Бернс мне сказала: "заходи и посмотри на скелет, но не начинай сразу кричать, - рассказывал тогда Мербс. - Она сказала - изучи его внимательно, а потом давай сядем и поговорим об этом".

"Я зашел, и сразу понял, о чем она. Скелет был настолько похож на женский, что сомнений почти не оставалось", - говорит ученый.

Как помог ДНК-анализ

После этого нужно было доказать, что кости действительно принадлежали Пулавскому и не были подменены.

Сначала изучили следы ранений: на скелете их было достаточно, и они соответствовали образу жизни солдата и наездника.

Оставалось проверить ДНК. Так как нужная ученым ДНК передается по женской линии, они нашли правнучатую племянницу польского генерала.

Но в то время методы тестирования были недостаточно развитыми и результатов получить не удалось. Кости вновь захоронили рядом с памятником, а вывод ученых классифицировали как "мнение".

О Пулавском забыли, но лишь на время. Недавно трое других ученых решили вернуться к вопросу пола героя и изучить скелет более современными методами.

Оказалось, что кости действительно были частью тела Пулавского - ДНК-тест показал полное соответствие.

Интерсексуальность - рождение с признаками, присущими обоим полам, - встречается не так уж редко. По данным ООН, такие люди составляют 1,7% населения мира.

Пулавского растили как мужчину, говорит Мербс. Он мог и не знать о том, что он интерсексуал. Для него это было просто ощущением, что "что-то не так".

"Тогда они просто не знали о таких вещах", - говорит исследователь.