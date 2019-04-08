Британка обозвала новую жену бывшего мужа кобылой. В ОАЭ ей грозит тюрьма

Правообладатель иллюстрации LALEH SHAHRAVESH Image caption Лале Шаравеш планировала пробыть в Дубае пять дней, теперь ей грозит тюрьма

В 2016 году 55-летняя британка Лале Шаравеш написала комментарий под фотографией бывшего мужа и его новой жены. Три года спустя она приехала в Дубай на похороны мужа, и ее задержали за нарушение эмиратских законов об оскорблениях в интернете.

"Надеюсь, ты окажешься под землей. Идиот. Будь проклят: ты ушел от меня к этой кобыле", - написала Лале Шаравеш в 2016 году на фарси под фотографией бывшего мужа, португальца по имени Педро, и его новой жены-туниски.

Педро и Лале прожили вместе 18 лет, объясняла она потом, а после развода он довольно быстро женился вновь.

"Ты женился на лошади, идиот", - добавила Лале некоторое время спустя.

Теперь за эти оскорбления ей грозит штраф и тюремный срок.

Из аэропорта - в тюрьму

В марте Лале прилетела в Эмираты вместе с 14-летней дочерью Пэрис, которую родила от Педро. Педро скончался, и Пэрис хотела попрощаться с ним. Они не собирались проводить в стране больше пяти дней, но прямо в аэропорту Дубая их задержали.

Оказалось, что последняя жена Педро обратилась в полицию из-за постов Лале.

Лале рассказывает, что из аэропорта ее и дочь собирались отвезти прямо в тюрьму, но передумали, поскольку дочь оказалась несовершеннолетней.

"Один раз я была в суде, там мне не позволили защищаться", - говорит она. "Следующее заседание назначено на четверг, 11 апреля, мне грозит штраф, который я никогда не смогу заплатить, плюс тюрьма", - говорит Лале.

Вместо этого им запретили выезжать из города - Лале и Пэрис были вынуждены снять квартиру за собственные деньги. Через некоторое время, Пэрис пришлось вернуться домой без матери.

В соответствии с эмиратскими законами о киберпреступности Лале грозит до двух лет тюрьмы и штраф в 50 тысяч фунтов (65 тыс. долларов), говорят в НКО Detained in Dubai, которая занимается подобными случаями.

И НКО, и британское министерство иностранных дел пытаются помочь Лале, но пока безрезультатно.

"Довольно мстительно"

Глава НКО Detained in Dubai Рада Стерлинг говорит, что и ее организация, и британское правительство просили у вдовы Педро отозвать иск, но она отказывается.

"Довольно мстительное решение", - комментирует Стерлинг.

Лале Шаравеш отпустили под залог, но покинуть страну она не может - паспорт изъяли власти ОАЭ.

14-летняя Пэрис работает над составлением апелляции по делу своей матери в эмиратском суде. "Она просто хочет снова быть с матерью", - говорят в НКО.

Стерлинг отмечает, что о строгости законов о кибербуллинге в ОАЭ почти никто не знает, а британские власти не предупреждают туристов о том, что с ними может произойти нечто подобное.