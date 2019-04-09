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Двое братьев - жителей бельгийского города Лёвен - оправданы судом по делу о нападении и причинении телесных повреждений прохожему.

28-летние близнецы Ибрагим и Мурат А. попали на скамью подсудимых по делу о драке, произошедшей в 2015 году. Один из них упал с велосипеда на улице, и это рассмешило проходившего мимо человека. Обидевшись, один из братьев набросился на прохожего, в то время как второй брат пытался его удержать.

По записи CCTV оказалось невозможно различить, кто наносил удары, а кто пытался, наоборот, остановить драку. Потерпевший тоже не смог разобрать, кто из двоих его избил.

Следствие смогло доказать, что правонарушение имело место, сказал судья, но невозможно определить, кто именно совершил его. Суд счел, что доказательств для признания виновными обоих братьев недостаточно.

"Ясно, что один из них активно пытался удержать другого. Поэтому нельзя признать его ни соучастником, ни сообщником", - цитирует судью бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

После драки на допрос были вызваны и Ибрагим, и Мурат - но явился только один и стал уверять, что именно он пытался остановить драку, сообщает De Standaard.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расследование ограбления берлинского универмага KaDeWe в 2009 году привело следователей к братьям-близнецам. Было украдено драгоценностей на 6 млн евро.

По сообщениям прессы, эти братья уже имели проблемы с законом: в 2011 году один из них получил условный срок за грабеж, в то время как второй был оправдан из-за противоречивости улик.

Запутанные ДНК-следы

Пять лет назад суд во Франции тоже столкнулся с запутанным делом, в котором были замешаны братья-близнецы.

Речь шла о серийном насильнике, жертвами которого стали шесть женщин в Марселе.

Биологические следы, оставленные преступником, привели следователей сразу к двоим подозреваемым - братьям Йоану и и Элвину Гомисам. Оба были задержаны и помещены в следственную тюрьму. Каждый из них отрицал свою вину. ДНК-экспертиза не помогла, и потерпевшие не могли точно опознать нападавшего.

Братья жили вместе, у них была общая одежда, посуда и даже общий аккаунт в "Фейсбуке". Когда начался судебный процесс, правоохранители опасались, что процесс зайдет в тупик.

Скоростной метод

Генетики знают, что идентичные близнецы все-таки не полностью идентичны - их манеры, внешность и их ДНК имеют небольшие различия.

В то время как в Марселе шел суд, германская лаборатория Eurofins предложила новый метод определения различий в ДНК монозиготных близнецов.

"Геном человека состоит из 3 млрд "букв", - объяснил Би-би-си руководитель проекта, генетик Георг Градль. - В процессе роста эмбриона и всей жизни человека каждый участок ДНК должен многократно воспроизводиться, миллиарды раз. В этом процессе случаются сбои - мелкие мутации".

Правообладатель иллюстрации Posed by models, Thinkstock Image caption На фото - модели-близнецы (они не замешаны в преступлениях)

Стандартный анализ ДНК включает в себя исследование лишь маленького участка генома - этого хватает для обычных людей, но недостаточно для различения близнецов. Специалисты Eurofin взяли образцы у двух идентичных близнецов и у сына одного из них и исследовали ДНК полностью.

В ДНК братьев обнаружилось несколько десятков различий, и также было установлено, что сын унаследовал от отца пять из этих мутаций, и таким образом, половина его генома отличалась от дядиного.

Правообладатель иллюстрации Eurofin Image caption В немецкой лаборатории научились находить различия в генетическом коде близнецов и их родных (снизу вверх - близнеца-отца, близнеца-дяди и ребенка)

На такой тест в лаборатории уходило около месяца - что довольно быстро в случае уголовных расследований.

Команда Градля сразу же получила около десятка обращений от полиции США, разных стран Европы и Латинской Америки с просьбой о такой экспертизе. "Оказывается, что дел об изнасилованиях, где подозреваемые - близнецы, гораздо больше, чем мы ожидали. - рассказал Градль. - Часто в таких делах у полиции есть образцы спермы, и в этих случаях мы точно можем дать четкий ответ и указать на виновного".

Громкие уголовные дела с участием идентичных близнецов

1999, США. Изнасиловании студенки в Мичигане

В городке Рэпид-Фоллс нападению подверглась девушка: ее ударили по голове и изнасиловали. Лишь спустя пять лет по ДНК полиция вышла на подозреваемого - но оказалось, что у него есть брат-близнец. На допросах Джером Купер и Тайлер Купер оба отрицали свою вину, но и не обвиняли друг друга. "Мы посадили их в одно помещение, в надежде, что беседуя друг с другом, они как-то выдадут свой сговор - но нет, они просто болтали о чепухе", - рассказывал капитан полиции Джеффри Хертел. Обвинения предъявлялись трижды. В последний раз суд обращался к этому делу в 2018 году. Дело осталось нераскрытым - полная экспертиза ДНК оказалась слишком дорога.

2009, Малайзия. Перехват партии наркотиков

Полиция Куала-Лумпура остановила автомобиль, перевозивший 166 кг марихуаны и 1,7 кг опия-сырца. В доме, куда везли наркотики, была устроена засада, и полиция арестовала мужчину - который оказался полным близнецом водителя. В Малайзии вплоть до 2018 года наркокурьеров ждала неминуемая смертная казнь. В ходе судебного процесса возникли сомнения, кто именно из двоих братьев, Сатис Радж или Сабариш Радж, точно знал о содержимом мешков и организовал перевозку. "Я не могу отправить невиновного на виселицу", - заявил судья и постановил освободить обоих.

2009, Германия. Ограбление ювелирного отдела на 6 млн евро

На рассвете 25 января трое грабителей в масках забрались по веревочной лестнице в рскошный берлинский универмаг КаDeWe (Kaufhaus des Westens) и украли драгоценности на сумму в 6 млн евро. На месте преступления была найдена перчатка. По отпечаткам пальцев и ДНК внутри перчатки полиция вышла на подозреваемого, у которого был идентичный брат. Оба - Хассан и Аббас О. - были арестованы. Однако эксперты не смогли установить, кому именно принадлежала перчатка, и братья были отпущены на свободу без предъявления обвинений и суда.

В 2014 и 2017 годах KaDeWe - второй по размаху люкс-магазин Европы после лондонского Harrod's - снова подвергся ограблениям, но меньшего масштаба.

Уголовных и гражданских дел, где ответчиками оказываются близнецы, в мире десятки. Иногда наличие татуировки или надежного алиби у одного из близнецов все-таки позволяют полиции точно определить виновного.

А как же закончилось дело марсельского насильника?

Правообладатель иллюстрации ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Gettey Images Image caption Элвин - брат-близнец "марсельского насильника" - приезжал на оглашение приговора брата

Полная экспертиза ДНК французскому суду не понадобилась. Один из братьев - Йоан Гомис - сам признался в преступлении в зале суда после того, как некоторые из изнасилованных женщин вспомнили, что напавший на них мужчина произносил слова с некоторой задержкой.

Эта особенность была вызвана нарушением слуха, которым страдал Йоан и которого не было у его брата Элвина.

Йоан решил больше не отпираться и признал себя виновным в трех изнасилованиях, трех покушениях на изнасилование и сексуальных домогательствах.

Элвин, просидевший в тюрьме 10 месяцев из-за брата, был освобожден.