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Культовый фильм "Бриолин" (Grease), в главных ролях в котором снимались Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта, получит приквел под названием Summer Loving ("Летняя любовь").

Ожидается, что в новом фильме будет рассказано, как встретились оба основных персонажа Сэнди и Дэнни, на основе песни Summer Nights ("Летние вечера") из оригинальной киноленты.

Би-би-си удалось подтвердить, что сценарий приквела пишет Джон Огуст, постоянный соавтор Тима Бёртона, вместе с которым они работал над фильмами "Чарли и Шоколадная фабрика", "Труп невесты" и "Мрачные тени".

Он также написал сценарий недавнего ремейка фильма "Аладдин", который выйдет на экраны в мае.

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Изначальный "Бриолин" основан на одноименном мюзикле 1971 года. Музыка этого фильма остается одной из самых кассовых, и ее чрезвычайно часто исполняют на свадьбах и школьных концертах.

Фильм вышел в прокат в 1978 году. Оливия Ньютон-Джон немедленно стала международной звездой, а Джон Траволта укрепил свою репутацию самого востребованного актера Голливуда.

Четыре года спустя вышла вторая версия фильма "Бриолин 2", но она не порльзовалась таким же успехом, как оригинал.