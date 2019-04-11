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В среду 10 апреля ученые впервые обнародовали фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в далекой галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы. Этот факт захватил пользователей социальных сетей.

"Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать. Абсолютный монстр, чемпион Вселенной в сверхтяжелом весе", - рассказал профессор Университета Неймегена в Нидерландах Хейно Фальке на пресс-конференции, посвященной этой новости.

Многим показалось, что это открытие - хороший повод поупражняться в остроумии.

"Если вы не знали, как выглядит "черная дыра", то вот вам фото из Саратова", - публикуют острословы фотографию провалившегося асфальта в "ВКонтакте".

Другие же сравнили космическое явление с еще одним российским городом - Омском.

"Цифра дня. 6,5 миллиардов масс Солнца. Именно столько весит черная дыра, о фотографии которой все верещат. Настоящие врата ада", - не без трепета восторгается пользователь "Твиттера" TheBoozeen.

"Сверхмассивную черную дыру наконец-то увидели", - написал в "Твиттере" вокалист Muse Мэттью Беллами, вспоминая один из самых известных хитов своей группы - Supermassive Black Hole.

В треде под его записью поклонники разобрали текст построчно, переформулировав слова песни в вопросительные предложения. "Тают ли ледники глубокой ночью?", "Засосало ли суперзвезд в сверхмассивную?" - такими вопросами задаются пользователи.

Некоторые онлайн-ресурсы - например, "Яндекс" - поспешили изменить логотип на главной странице в честь по-настоящему эпохального события.

Один из пользователей "Твиттера" сравнил фотографию черной дыры с глазом Смауга, крылатого дракона из повести "Хоббит, или туда и обратно" Джона Толкина.

Для некоторых же фотография черной дыры лишь стала поводом подумать о насущных проблемах.

Пропустить Twitter пост , автор: @ShustrZaratustr Вот уже и черная дыра сфотографирована, а у тебя так до сих пор и нет ни одной нормальной фотки — Заратустра и поллюция эволюции (@ShustrZaratustr) 11 апреля 2019 г.

Отдельно пользователи порадовались за одну из тех, благодаря кому такая фотография стала возможной: британку Кейти Бауман. Она разработала алгоритм, с помощью которого из данных с телескопов удалось собрать тот самый снимок дыры.

Не "Интерстеллар" и не глобальное потепление

Впрочем, далеко не все восприняли обнаружение черной дыры как повод повеселиться.

Один из известных популяризаторов астрофизики Нил Деграсс Тайсон посчитал лицемерным восторг по поводу коллапсара, с учетом того, насколько у общества различны мнения по поводу глобального потепления.

"Ученые: "Мы сделали первый снимок сверхмассивной черной дыры в 55 млн световых лет от нас". - Ответ: "Оооо"! - Ученые: "Мы пришли к выводу, что люди катастрофически поднимают температуру на Земле". Ответ - "Это не совпадает с моими представлениями о правде, поэтому, должно быть, это неправда", - описывает логическое противоречие специалист.

Следует уточнить, что на фотографии не сама черная дыра, а ее "внешняя оболочка" - точка невозврата, также известная как горизонт событий: так называется граница пространства-времени, за которой гравитация черной дыры не дает телу вернуться во внешнее пространство. С другой стороны границы у лучей еще есть возможность избежать притяжения.

Киноманы, разумеется, не упустили случая сравнить, как выглядит представленный в среду снимок с изображением черной дыры в фантастическом фильме "Интерстеллар".

По сценарию фильма, который вышел в 2014 году и завоевал "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, главный герой Купер попадает в пятимерное пространство внутри черной дыры, в котором может подавать гравитационные сигналы в свое прошлое, предшествующее его вылету в космос.

Мнения ученых о достоверности с точки зрения науки показанного в фильме разные: одни говорят, что часть происходящего в кинокартине соответствует научным истинам, другие - что многое относится к обоснованным предположениям и даже домыслам.

То, как в фильме показана черная дыра, ученые в основном считают достоверным, за исключением того, что попавший в нее человек, вероятно, не выжил бы и оказался растянут на ультратонкие нити протоплазмы, считает космолог Брайан Грин.

Тем не менее, отмечает ученый, если дыра, в которую оказался затянут человек, достаточно большая, то это произошло бы не сразу.