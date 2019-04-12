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Кот Джулиана Ассанжа запомнился пользователям соцсетей: он прожил в посольстве Эквадора всего два года, быстро стал звездой, попадал в объективы камер, когда Ассанж выступал с балкона посольства перед сотнями журналистов, а потом исчез из поля зрения.

Мировые СМИ ищут кота Ассанжа с четверга.

11 апреля, когда основатель сайта "Викиликс" Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне, многие озаботились судьбой его кота.

Русская служба Би-би-си попыталась выйти на след исчезнувшей знаменитости.

"Все звонят нам и спрашивают про кота [...] это какая-то одержимость", - сказали Би-би-си в пресс-службе эквадорского посольства.

"Когда узнал об аресте, сразу подумал: что с котом?" - пишет одна из пользовательниц "Твиттера". Как найти кота? И почему люди в интернете так интересуются его судьбой?

Что за кот?

Десятинедельный котенок въехал в посольство Эквадора 9 мая 2016 года.

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Пресса писала, что он был подарком от детей основателя "Викиликс", которые хотели разбавить одиночество отца. Позже журнал New Yorker со ссылкой на знакомого Ассанжа написал, что эта версия не соответствует действительности, а откуда взялся кот - неизвестно.

"Джулиан смотрел на кота где-то полчаса, пытаясь найти ему применение, а потом решил: "Да скажем, что он от моих детей", - рассказывал анонимный знакомый основателя "Викиликс".

Так или иначе, котенок сразу завел себе аккаунт в "Инстаграме" под псевдонимом @Embassycat ("кот из посольства"). Позже журналисты узнали, что Ассанж назвал кота Джеймсом, а потом New Yorker написал, что постоянного имени у него вообще нет - оно время от времени меняется.

Кот стал знаменитостью и постоянным объектом внимания дежуривших у посольства фоторепортеров, в основном - благодаря своим галстукам.

Джеймс попадал в объективы камер каждый раз, когда журналисты собирались у входа в эквадорское посольство.

Ассанж говорил о важных вещах. Когда, например, он комментировал решение закрыть дело об изнасиловании, по которому он проходил обвиняемым в Швеции, Джеймс в красно-белом галстуке выглядывал из окна посольства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выглядывающий из окна кот в разноцветных галстуках стал символом и визитной карточкой добровольного заточения Ассанжа в посольстве Эквадора

Тогда Джеймс удостоился отдельной новости в ведущих лондонских журналах: "Джулиан Ассанж надел на кота галстук в красную полоску", - писал журнал TimeOut.

С того дня кот регулярно развлекал дежуривших у посольства журналистов и зевак, появляясь в его окнах. В дни важных заявлений Ассанж надевал на него галстуки - в день, когда британский суд отказался прекратить дело в отношении Ассанжа, Джеймс надел радужный галстук, а потом - сине-белый.

Поклонники Ассанжа искали в их цветах какое-то значение, но не нашли, и быстро перестали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ассанж и Джеймс стали героями показа легендарного модельера Вивьен Вествуд.

Неплохо шли дела в соцсетях. Сегодня у кота около 5400 подписчиков в "Инстаграме" и 32 тысячи в "Твиттере". Количество аккаунтов-имитаторов исчисляется десятками.

Джеймс фотографировался с приходившими к Ассанжу знаменитостями, недоверчиво смотрел на припаркованные у посольства полицейские автомобили и нападал на телевизор, когда показывали дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа (для этого Ассанж специально поддразнивал его веточкой).

Конфликт с хозяевами

Пока положение Ассанжа не менялось, Джеймс процветал. В магазине "Викиликс" появились майки с его фотографией.

Однако в октябре прошлого года в посольстве, видимо, устали от Джеймса. Кроме того, Эквадор беспокоило, что Ассанж комментировал мировую политику, по сути, укрываясь на его территории.

В апреле 2019 года это стало одной из причин выселения Ассанжа из посольства. Президент Эквадора Ленин Морен, в частности, упрекнул Ассанжа в том, что тот продолжает вмешиваться во внутренние дела других государств и распространять конфиденциальные документы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кот Джеймс неизменно привлекал внимание многочисленных фоторепортеров

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В октябре 2018 года посольство ввело ряд правил внутреннего распорядка, за нарушение которых Ассанжу грозились отключить интернет. Джеймс стал поводом для ограничения свободы основателя "Викиликс": Ассанжа обязали убирать за ним и вообще лучше поддерживать порядок, а заодно еще раз призвали ограничить политическую активность в интернете.

"В том же документе [...] Эквадор пригрозил отдать кота в приют. Ассанж возмутился и попросил адвокатов отвезти кота в безопасное место. Они снова встретятся на свободе", - комментировала ситуацию адвокат Ассанжа Ханна Йоханссон в "Твиттере".

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Где кот?

На этом след кота теряется.

В посольстве Эквадора Би-би-си сказали, что кота забрали "люди, связанные с Ассанжем". Одно из русскоязычных агентств утверждало, что это произошло в сентябре прошлого года, но это не может быть правдой: правила проживания Ассанжа в посольстве ввели в октябре, и в них идет речь о живущем там коте.

Вернее всего будет полагать, что кот покинул посольство вскоре после того, как эти правила были введены 30 октября. К концу ноября Ханна Йоханссон сообщает о передаче кота как о свершившемся факте - то есть для того чтобы выселить Джеймса из посольства понадобилось меньше месяца. Это произошло в ноябре 2018 года.

Вероятнее всего, он не был отправлен в приют.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С осени 2018 года след кота теряется

В Лондонском филиале Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, которое управляет приютами в Британии, не смогли предоставить Би-би-си справку о поступившем в этот период в приюты центрального лондона котах, сославшись на их огромное количество.

Однако сам Ассанж не хотел отдавать Джеймса в приют, и сложно представить, что он все-таки на это решился, еще и передав его через адвокатов.

Адвокаты Ассанжа Дженнифер Робинсон и Барри Поллак не ответили на запросы Би-би-си.

Еще одна версия, которую тиражируют западные СМИ, - о том, что кота передали родственнику Ассанжа. Однако о родственниках и семье основателя "Викиликс" ничего не известно. Вероятнее всего, если адвокаты не прояснят судьбу кота, мы так и не узнаем, что именно с ним произошло и в чьих руках он теперь.