Сорвавшая многомиллионный джекпот американка подала в суд на сына

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90-летняя Глория Маккензи подала в суд на сына и его помощников за то, что они неумело распоряжаются ее состоянием. В 2013 году жительница Флориды выиграла в лотерею огромную сумму - 590 млн долларов.

Глория Маккензи стала самым удачливым победителем лотерии Powerball за всю историю США. После вычета налогов выигрыш Маккензи составил 278 млн долларов.

Но жительница Флориды утверждает, что ее деньгами распорядились неумело и неграмотно, вложив их в провальные проекты. В результате, настаивает Маккензи, она потеряла миллионы долларов.

Ее сын, 60-летний Скотт Маккензи, считает, что иск не имеет под собой оснований.

Когда Глория Маккензи выиграла джекпот лотерии в 2013 году, ей было 84 года. По ее словам, половину полученного выигрыша она отдала сыну, который обязался присматривать и ухаживать за ней до конца ее жизни.

Не имея опыта управления крупными суммами, она также доверила сыну распоряжаться своими собственными деньгами.

В иске, зарегистрированном в марте этого года в Джексонвилле, говорится, что малоприбыльные инвестиции, сделанные сыном Маккензи и его финансовыми советниками, обошлись Глории в десятки миллионов долларов. Она утверждает, что заработала бы эти деньги при более грамотных вложениях.

Ей также пришлось заплатить 2 млн сборов, говорится в иске.

По мнению Скотта Маккензи, заявления его матери "основаны исключительно на утверждениях, что Скотт представил Глорию инвестиционному консультанту, который вложил ее состояние в медленные проекты в соответствии с выбранными инвестиционными целями и эффективно сохранил ее богатство".

При этом неясно, сколько именно денег сейчас находится у Глории Маккензи. За прошедшие годы она совершала дорогие покупки, так, практически сразу после выигрыша пожилая женщина приобрела дом площадью 6 300 квадратных футов с пятью спальнями в загородном клубе Glen Kernan за 1,2 миллиона долларов.

Она также предлагала пожертвовать 2 миллиона на ремонт крыши своей школы в штате Мэн.

Глория Маккензи переехала во флоридский город Зефирхиллз более 10 лет назад вместе с мужем Ральфом, который умер в 2005 году.