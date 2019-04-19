Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Из Маска вышла неплохая электроовца

Илон Маск и Музей английской сельской жизни перевоплотились друг в друга в "Твиттере". Всё бы ничего, но на аватарке музея стояло фото... представительного барана.

В среду эксцентричный миллиардер затвитил фото барана в шутку, заметив, что он тоже тот ещё экземпляр, но затем поменял свою аватарку на животное, снятое в английской сельской местности в 1962 году.

Наутро Музей английской сельской жизни, будучи правообладателем фото, отреагировал на такую фамильярность основателя Tesla с юмором - поставив его улыбающееся лицо на свой профиль.

В ночь на пятницу музейные работники пошли ещё дальше и переименовали аккаунт в "Маскей Илонской сельской жизни".

Правообладатель иллюстрации @TheMERL

Маск любит принимать участие в онлайн-челленджах: он некогда просил пользователей "Твиттера" присылать ему "самые сальные мемы", а в марте и вовсе выпустил рэп о застреленной в зоопарке Огайо горилле Харамбе.

Несмотря на то что гориллу смертельно ранили ещё в мае 2016 года, испугавшись, что она травмирует младенца, упавшего в вольер, об убийстве животного в соцсетях вспоминают до сих пор.

Теперь же Маск явно рад своему онлайн-перевоплощению в барана, поскольку это позволяет ему благодарить покупателей Tesla в "Твиттере" от имени рогатого млекопитающего..

Музей английской сельской жизни не отстаёт: и до инцидента с Маском относящаяся к Университету Рединга институция отвечала подписчикам с озорством, но сейчас пустилась во все тяжкие и шутит про электроовцу по имени Теслеве.

Со стороны музея игру с предпринимателем затеял медиаменеджер Адам Кошары, ответственный за соцсети учреждения.

"Главное для нашего аккаунта в "Твиттере" - чтобы люди стали интересоваться сельской жизнью Англии, пускай и благодаря мемам. Мы вернём барана на аватарку, как только Илон вернёт своё лицо себе - ну или когда посетители будут приходить к дому Маска, думая, что это и есть Музей английской сельской жизни", - с нескрываемой иронией рассказал Кошары Би-би-си.

Баран на фото из архивов музея - представитель эксмурской рогатой породы овец, которкую вывели на севере английского графства Девон.

В апреле 2018 года музей затвитил картинку с подписью: "Полюбуйтесь-ка на этот эталонный экземпляр".

Такой же фразой - " эталонный экземпляр" или "absolute unit" по-английски - описывают необычно мощно физически сложенных животных - например, мускулистого кенгуру и быка-гиганта, каждый из которых стал звездой интернета в прошлом году.

Что до снятого в 1962 году барана, куратор постоянной коллекции Музея английской сельской жизни Олли Дуглас объяснил в блоге, почему тотемное животное Илона Маска вымахало до таких размеров.

"Эту породу разводили для мяса и шерсти сразу. Поэтому он и правда был в лучшей форме - "эталонный самец", как сказали бы наши друзья в соцсетях", - утверждает Дуглас.

Как вы уже поняли, Музей английской сельской жизни не упускает случая ввязаться в ироничные онлайн-баталии.

В январе он бросил другим учреждениям - в частности, Британскому музею, - вызов, у кого из них в архивах найдётся самая колоритная утка, а за три месяца до того, по всей видимости, вдохновил Джоан Роулинг на нового героя - цыплёнка в штанах.

Правообладатель иллюстрации Museum of English Rural Life Image caption Баран на фото 1962 года выглядит ухоженным и умиротворённым

В феврале в букинистической лавке музея обнаружилась летучая мышь, и твит об этом в официальном аккаунте собрал более 25 тыс. лайков.

Популярность рукокрылого в соцсетях привела к тому, что для летающего млекопитающего выпустили именной читательский билет.