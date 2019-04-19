Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Для многих на Украине дебаты стали радостным событием

На стадионе "Олимпийский" в Киеве завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского - первые в подобном формате в истории современной Украины. Соцсети не обошли это событие стороной.

Штабы загодя долго согласовывали время и формат проведения дебатов. По итогам первого тура шоумен Зеленский набрал 30% голосов, а действующий глава государства Порошенко - почти 16%.

Дискуссия на стадионе "Олимпийский" началась в 19:00 по Киеву. На стадионе возвели две сцены, сторонников каждого из кандидатов приглашали к каждой из сцен, а в центре возвели кордон.

Изначально предполагалось, что каждый из кандидатов будет выступать со своей сцены.

Многих позабавило, что на каждой из двух сцен перед сторонниками соответствующих кандидатов оказался свой ведущий, и они переговаривались между собой.

Но не меньше шуток вызвали выступления музыкантов перед началом политического баттла.

На "половине Порошенко" выступала пауэр-фолк-группа Kozak System, а у Зеленского - проект "Мачете", возглавляемый долго жившим в Москве криворожцем Ярославом Малым, что позабавило пользователей сетей.

Пользователи обратили внимание, что у Зеленского, в отличие от Порошенко, выше популярность онлайн, когда половина стадиона, предназначенная для сторонников Порошенко, заполнилась куда быстрее.

В соседних с Украиной странах впечатлились происходящим в Киеве.

"Смотрю дебаты Зеленского и Порошенко. Это очень круто", - пишет белорусский пользователь Илья Товкач.

"Посмотреть, позавидовать", - размышляет жительница Подмосковья Татьяна Бегачёва.

Некоторые пользователи стали сравнивать эти дебаты с рэп-баттлом.

Российский рэп-портал The Flow устроил даже своё обсуждение разговора на повышенных тонах на сцене "Олимпийского".

Часть зрителей впечатлилась от фразы комика-кандидата Зеленского: "Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

Но не всех эти риторические приёмы убеждают. Более того, в адрес Владимира Зеленского сыпались обвинения в недостаточно сильном владении украинским языком.

"У Зеленского начинает барахлить аккумулятор украинского языка", - иронизирует юзер Анатолий Дидык. Хотя находятся и защитники "языкового вопроса" бывшего участника КВН.

Впрочем, многие так до конца и не поняли, зачем нужно было делать две сцены. Тем более, что в самом начале Петр Порошенко вместе с командой поддержки пришел на сцену к Владимиру Зеленскому, после чего кандидаты пожали друг другу руки.

Однако в момент, когда оба кандидата встали на колени после слов Владимира Зеленского о том, что тот готов сделать это перед любой матерью, потерявшей в боевых действиях сына, большинство пользователей "Твиттера" отметили, что Петр Порошенко повернулся к зрителям спиной.

В то же время лицом Петр Порошенко повернулся к державшией в руках флаг Украины Татьяне Рычковой, чей муж погиб в 2014 году в зоне АТО.

Украина 🔥🔥🔥

Для тысяч зрителей прямой эфир оказался зрелищем ярким и жарким - не в последнюю очередь потому, что "баттл" неожиданно закончился коллективным исполнением украинского гимна.

"Украина - самая стильная страна постсоветов", - выдыхает юзер derzam.

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Однако явного победителя в сетях не определили.

Сторонники Владимира Зеленского остались довольны выступлением своего кандидата. Как, например, бывший игрок сборной Украины, ныне спортивный комментатор Евгений Левченко.

Противники артиста ехидно отметили его нежелание продолжить дискуссию с нынешним президентом Порошенко на общественном телевидении.

"Господин Зеленский приедет на общественное или два стендапа в один вечер это двойной гонорар?" - задалась вопросом украинская певица Александра Кольцова.

Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля.