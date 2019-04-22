“Игра престолов”: вторая серия попала в сеть до премьеры из-за ошибки Amazon

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эмилия Кларк играет Дейенерис Таргариен в популярной саге

Представители интернет-гиганта Amazon заявили, что вторая серия последнего сезона "Игры престолов" появилась в сети раньше времени из-за ошибки системы.

Вторая серия финального сезона "Игры престолов" должна была выйти в США в воскресенье вечером. Однако некоторые подписчики сервиса Amazon Prime смогли посмотреть новую серию на несколько часов раньше, чем ее показали по "родному" телеканалу HBO, снявшему все восемь сезонов.

Пользователей из Германии, досмотревших до конца титры первого эпизода финального сезона саги, ждал сюрприз: в Amazon Prime автоматически включался второй эпизод.

"Мы сожалеем, что на короткий промежуток времени некоторые пользователи Amazon в Германии получили доступ ко второй серии восьмого сезона "Игры престолов, - заявил представитель компании. - Это была ошибка, и мы ее исправили".

Несмотря на то, что вторую серию быстро удалили, она успела появиться на сайте Reddit, а затем попала на русскоязычные сайты.

В сети быстро появились детали сюжета, кадры и обсуждения последней серии.

Крупные утечки сериалов

Утечки, несмотря на усилия компании их предотвратить, кажутся почти неизбежными. Фрагменты сериала не первый раз сливают в сеть.

Первая серия восьмого сезона "Игры престолов" также появилась в сети на несколько часов раньше премьеры, попав на стриминговый сервис DirecTV Now.

В 2017 году в результате взлома серверов HBO хакеры получили доступ к сценариям седьмого сезона и требовали у телеканала выкуп в размере $6 млн за неразглашение украденных документов.

Помимо сценариев в руки злоумышленников попали личные данные актеров и пароли сотрудников HBO. В результате проведенного расследования иранцу Бехзаду Мезри предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и краже личных данных.

Правообладатель иллюстрации BBC/HARTSWOOD FILMS Image caption Главные актеры сериала "Шерлок" Бенедик Камбербэтч и Мартин Фримен

Подобная участь постигла и другие нашумевшие сериалы. В 2017 году в сети раньше времени появился четвертый эпизод третьего сезона сериала Би-би-си "Шерлок" в русской озвучке.

Тогда пострадал охват аудитории - рейтинг последней серии оказался самым низким за всю историю показов сериала. Причиной утечки, по словам Первого канала, стало нарушение сотрудником правил безопасности.