Правообладатель иллюстрации GETTY/ SERGEI SUPINSKY Image caption Владимир Зеленский собрал во втором туре выборов более 73% голосов

Коллеги комика и теперь уже избранного президента Украины Владимира Зеленского по шоу-бизнесу на постсоветском пространстве поздравляют его с победой. Иронии в поздравлениях практически нет, но некоторые многозначительно отмалчиваются.

Первым в мире шоу-бизнеса нового лидера Украины поздравил, как уверяет он сам, звёздный парикмахер Сергей Зверев.

"Как-то вы долго думали. Наверное взвешивали и боялись", - подшучивает над коллегами поющий стилист.

"Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой. Володя - очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом, новом пути!" - сказал Максим Галкин в своём видео в Instagram.

"Но я знаю одно, что Володя - человек принципиальный и честный, и, надеюсь, что при взаимном движении навстречу друг к другу наших стран что-то получится. Безусловно, это всегда встречный путь. Невозможно, чтобы эту трагическую ситуацию, которая сложилась между Россией и Украиной, решил один, пусть даже очень хороший человек", - продолжил артист в видеообращении.

"Шо сказать, молодец сделал всех красиво!!!" - радуется в своём "Инстаграме" уроженка Киева Наташа Королёва, не раз делившая с основателем "Квартала 95" сцену.

Певица Наталья Могилевская выложила в "Инстаграме" красноречивое фото в сценическом образе с Владимиром Зеленским.

Украинский поп-дуэт Потапа и Насти Каменских не упустил случая процитировать стендап Зеленского в своём поздравлении.

Комедиант и бывший коллега Зеленского по КВН Сергей Сивохо лаконично написал: "Мы счастливы".

"Приветствую в стране дураков"

Однако не все творческие деятели, как можно было ожидать, радостно отреагировали на новость об избрании.

Вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и поэт и писатель, автор культового романа "Ворошиловград" Сергей Жадан, запустившие "антизеленский" флешмоб #ГолосуюНепоПриколу, в понедельник многозначительно отмалчиваются.

Поддержавший флешмоб вокалист поп-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк выложил картинку с приматами, которые призывают друг друга готовиться к предстоящим парламентским выборам.

"Приветствую в стране дураков. Упс, как неудобно вышло", - горько иронизирует закарпатский литератор Андрей Любка, поддерживавший Петра Порошенко во втором туре. По словам писателя, теперь он перешёл в оппозицию, где чувствует себя, как рыба в воде.

Многие признают, что теперь избранному президенту придётся прояснить свою позицию по многим пунктам, поскольку он не раз уходил от ответов на острые вопросы.