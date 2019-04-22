Принцу Луи год. Его сфотографировала сама герцогиня Кембриджская

Правообладатель иллюстрации THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

В первый день рождения своего младшего сына принца Луи герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали его новые фотографии.

Эти снимки сделаны не профессиональным фотографом, а лично герцогиней.

Снимки сделаны на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке.

Правообладатель иллюстрации THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

Год назад герцогиня сделала первые официальные портреты принца Луи вскоре после его рождения.

Правообладатель иллюстрации THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года и является пятым в очереди на трон. Его сестре принцессе Шарлотте 2 мая исполнится четыре года, а его брату принцу Джорджу 22 июля будет уже шесть лет.

Фотографии были опубликованы уже после того, как прабабушке годовалого Луи королеве Елизавете II исполнилось 93 года в пасхальное воскресенье.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption Эта фотография принца Уильяма с женой и тремя детьми была сделана профессиональным фотографом в декабре прошлого года

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