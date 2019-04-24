Вице-мэру родного города Гитлера уволился из-за расистского стихотворения
Заместитель мэра австрийского города Браунау и член ультраправой Австрийской партии свободы Кристиан Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами.
Шильхеру пришлось покинуть и партию, и пост вице-мэра Браунау.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхера - единственный логичный исход сложившейся ситуации. Ранее он назвал стихотворение регионального чиновника отвратительным, бесчеловечным и глубоко расистским по духу, которому не место в Австрии.
- Австрия закрывает семь мечетей и высылает из страны имамов
- Австрия: Курц зовет крайне правых "друзей России" в правительство
В стихотворении "Городская крыса" политик советует мигрантам интегрироваться или "побыстрее убираться вон".
Оно было напечатано в партийной газете Австрийской партии свободы в австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер.
Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе также высказался негативно о произведении.
Исторический контекст
Глава левоцентристской Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер напомнила, что подобные сравнения часто использовались в нацистской пропаганде.
Австрия - единственная европейская страна, где в правительство входит ультраправая партия. За последнее время АПС уже не раз оказывалась в центре скандалов на почве расизма.
Так, на прошлой неделе Штрахе привел в своем посте в "Фейсбуке" ссылку на сайт, который отрицает Холокост. Молодежный плакат АПС с лозунгом "Традиции побеждают миграцию" подвергся критике за использование нацистских антисемитских образов.
В стихотворении Шильхера есть такие строки:
"Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам" и далее - "Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон".
Ранее Шильхер отмечал, что не хотел никого оскорбить своими словами. По его собственным признаниям, политик не учел исторический контекст и хотел лишь подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие "справедливо критикуют".