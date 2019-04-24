Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шильхер покинул и партию, и пост вице-мэра Браунау.

Заместитель мэра австрийского города Браунау и член ультраправой Австрийской партии свободы Кристиан Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами.

Шильхеру пришлось покинуть и партию, и пост вице-мэра Браунау.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхера - единственный логичный исход сложившейся ситуации. Ранее он назвал стихотворение регионального чиновника отвратительным, бесчеловечным и глубоко расистским по духу, которому не место в Австрии.

В стихотворении "Городская крыса" политик советует мигрантам интегрироваться или "побыстрее убираться вон".

Оно было напечатано в партийной газете Австрийской партии свободы в австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер.

Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе также высказался негативно о произведении.

Исторический контекст

Глава левоцентристской Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер напомнила, что подобные сравнения часто использовались в нацистской пропаганде.

Австрия - единственная европейская страна, где в правительство входит ультраправая партия. За последнее время АПС уже не раз оказывалась в центре скандалов на почве расизма.

Так, на прошлой неделе Штрахе привел в своем посте в "Фейсбуке" ссылку на сайт, который отрицает Холокост. Молодежный плакат АПС с лозунгом "Традиции побеждают миграцию" подвергся критике за использование нацистских антисемитских образов.

В стихотворении Шильхера есть такие строки:

"Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам" и далее - "Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон".

Ранее Шильхер отмечал, что не хотел никого оскорбить своими словами. По его собственным признаниям, политик не учел исторический контекст и хотел лишь подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие "справедливо критикуют".