Впервые в Россию прибыл северокорейский лидер. Ким Чен Ын следует тем же маршрутом, что и его отец Ким Чен Ир, и дедушка Ким Ир Сен. Состоялась дружелюбная встреча, на которой Ким Чен Ын отметил, что рад оказаться в России и рассчитывает посещать нашу страну еще не раз. #встречавХасане #КимЧенЫн #дальнийвосток #приморье