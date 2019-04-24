Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/ITAR-TASS Image caption Одним из первых Кима встретил министр развития российского Дальнего Востока Александр Козлов

Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл во Владивосток, где в четверг состоятся его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

"Это случилось - впервые Солнце Северной Кореи взошло над востоком нашей страны! Наш дорогой друг Высший Руководитель КНДР, Руководитель партии, армии и народа, Гений среди гениев в военной стратегии, Маршал КНДР, Председатель Трудовой партии Кореи товарищ Ким Чен Ын прибыл к нам с первым дружественным визитом", - пишет блогер Олег Шаран.

Ким Чен Ын и более 200 сопровождающих прибыли во Владивосток на том самом бронепоезде, на котором в Россию трижды ездил его отец Ким Чен Ир.

"Ким Чен Ын заявил, что всегда мечтал побывать в России, а оказался опять в Северной Корее", - грустно шутит пользователь @ValBodin.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых сообщил в соцсетях о прибытии бронепоезда.

Для многих сам факт приёма авторитарного лидера, против которого десятки государств ввели санкции, кажется прискорбным.

Известный общественный деятель Митя Алешковский считает визит северокорейского лидера позором для России.

И хотя столь категоричны в оценках далеко не все, многие пользователи сетей сочли почести, оказываемые Киму чрезмерными.

Иных юзеров впечатлило, что Ким не смог отломить от каравая кусок, когда его встретили "хлебом и солью".

Как сообщили местным СМИ подносившие хлеб школьницы, отломить от мучного изделия кусок у Ким Чен Ына получилось не с первого раза.

"Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул", - уточнили девушки.

"Шок, русские девочки кланяются в ноги неизвестному дяде-корейцу в шляпе", - комментирует инцидент с хлебом и солью Денис Русенко.

"Спасибо Киму за ремонт дорог"

Ещё во вторник во Владивосток из Пхеньяна прилетели два спецрейса: один, по данным агентства, доставил лимузин Кима, а второй - сотрудников его службы безопасности.

Лимузин, как выяснилось, не смог бы проехать по дороге, идущей на подъём от здания вокзала.

Дорогу пришлось подремонтировать, за что пользователи "Твиттера" немедленно рассыпались в ироничной благодарности местным властям.

С не меньшей иронией в "Твиттере" писали о подготовке визита.

Но больше всего пользователей сетей впечатлили охранники и помощники лидера Северной Кореи, которые перед выходом Ким Чен Ына на перрон срочно протирали железнодорожный состав.