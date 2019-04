"Голос. Дети": победа дочери Алсу возмутила соцсети. Как можно было "взломать" голосование?

View this post on Instagram

Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка. Во-первых, поздравляю всех православных с Пасхой; во-вторых, хочу высказаться по вчерашним артиллерийским звонкам журналистов и тем, кто сеет рознь по поводу проекта «Голос дети». Любой конкурс несёт в себе субъективное начало. Все дети, которые принимали участие в проекте, очень талантливые и заслуживают всяческих наград. Ужасно, когда вокруг детей создаётся скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом. Любой телевизионный проект - бизнес взрослых людей, и родители, отправляющие детей на подобные соревнования, должны это понимать. Дети - чистые, искренние создания, они выходили на сцену и пели самым честным образом. К голосованию они точно не имели никакого отношения. Вообще, детские конкурсы тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред - выиграл конкурс, а дальше что? Ребёнок может не вырасти в профессионала, а неокрепшая детская душа будет уже отправлена славой, что в последствии часто приводит к серьёзным психологическим проблемам. А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве. Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая. Нельзя сказать, что она была хуже других конкурсантов . Мне очень понравился и, считаю, был достоин первого места Ержан Максим, мне также очень понравилась Нино Чеснер- темпераментая, голосистая и уже готовая артистка, Рената Таирова и многие другие. Давайте спокойно разберём, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у неё очень много, так же призывали к голосованию её друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта "Голос" . Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала. Всем хороших праздников, добра , любви, терпимости и удачи!