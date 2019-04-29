"Голос. Дети": победа дочери Алсу возмутила соцсети. Как можно было "взломать" голосование?

Image caption Финалисты детского "Голоса" слева направо: Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова выиграла шестой сезон детского шоу "Голос" с результатом 56,5%, согласно зрительскому голосованию. Сразу после ее победы на организаторов конкурса со всех сторон посыпались упреки в кумовстве.

После скандала украинская певица и наставница Абрамовой на шоу Светлана Лобода пригласила других финалистов - Нино Честер, Роберта Багратяна, Ержана Максима и Анастасию Иванову - на встречу с Аллой Пугачевой.

27 апреля продюсирующая Лободу Нателла Красавина написала в "Инстаграме": "Я думаю, для нас история "Голоса" закончена".

За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Ержан Максим из команды Валерия Меладзе и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

И Пугачева, и ее супруг Максим Галкин поддерживали Ержана, занявшего в итоге второе место.

"Технически это несложно"

Первый канал сообщил, что голоса могут быть пересчитаны, так как процесс сопровождался "некоторыми аномальностями". Для расследования обстоятельств телеканал привлек российскую компанию Group-IB, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности.

Проголосовать за участника можно было двумя способами: телефонным звонком или СМС-сообщением. Судя по протоколу голосования, который опубликовал "Первый", всего обоими способами было подано более 338 тысяч голосов.

Для массовых рассылок СМС-фальсификаторы могут использовать нелегальные SIM-карты. Обычно они продаются без договора, вне сертифицированных салонов связи. Роскомнадзор отчитался об изъятии 83 тысяч нелегальных "симок" в 2018 году, однако это лишь небольшая часть ассортимента, представленного на сером рынке.

Всего в 2018 году российские сотовые операторы выпустили около 100 млн SIM-карт. Для отправки голосов фальсификаторы могут использовать как специально нанятых для этого людей, так и компьютерные программы.

Так, на популярном хакерском форуме программа для рассылки СМС через модем продается всего за 2 тысячи рублей. "Технически это несложно", - рассказал Би-би-си на условиях анонимности директор одной из крупнейших компаний России, предоставляющих услуги по СМС-информированию.

Как это работает в Британии?

Марк Сэвидж, корреспондент Би-би-си по вопросам шоу-бизнеса:

"В Великобритании любая программа с голосованием по телефону или с помощью текстового сообщения, когда за это платит сам голосующий, регулируется не только самой теле- или радиовещательной компанией, но и независимым, назначаемым правительством регулятором.

Это означает, что за поданные, но не учтенные голоса не должна взиматься плата, а также что любая попытка подтасовать исход голосования будет расследоваться. Так что если вы проголосовали за какого-то участника британской программы "Голос" или The X Factor, ваш номер будет записан. Потом панель независимых судей будет разбираться, наблюдались ли признаки подтасовки или агитационной кампании в пользу кого-либо из участников.

И если им что-то покажется подозрительным, то с согласия продюсеров они могут дисквалифицировать такие голоса. Более того, если вы проголосовали за кого-то более установленного количества раз, обычно это от трех до пяти голосов, то любой голос, отданный вам сверх этого лимита, не будет засчитываться.

Но в конечном счете в таких конкурсах, как "Евровидение", мы видим, что даже когда страны из стратегических соображений голосуют друг за друга, это не влияет на окончательный выбор победителя. Просто потому что купить нужное число голосов будет слишком дорого.

В любом случае победа в конкурсе талантов вовсе не гарантирует вам дальнейший карьерный успех. И часто люди, получившие второе или третье места, от которых не так много ожидали, в результате оказываются в большем выигрыше".

"Дети не игрушка"

Обвинения в подлоге результата конкурса - самые распространенные в социальных сетях (пунктуация и орфография сообщений сохранена).

"Какой большой осадок ! Проект голос можно закрывать! Вам люди уже не поверят. Вы потеряли наше доверие! Все будут знать всегда, что все куплено и борьба не честная! Вы убиваете Веру и Надежду в детях! Это еще больший вам минус! ПОЗОР", - эмоционально реагирует на победу дочери Алсу пользователь YouTube под никнеймом Saule Che. Его комментарий - самый популярный под видеозаписью с финальным выступлением девочки с песней Дианы Гурцкая "Ты здесь" (само видео с выступлением девочки было удалено с сервиса на момент публикации).

"Уверена, что детский Голос закатился после позора с 1 местом для Микеллы олигарховны. Ержан - воистину народный победитель!" - возмущается в своем "Фейсбуке" Элен Ермакова.

Однако коллеги Алсу и некоторые комментаторы готовы защитить девочку.

"А мне нравится Микелла Абрамова, которая выиграла детский голос. Только ее выступления и смотрела. Лапочка-Дочка же вообще)) конечно, в России при победе родственника звезды начинают кричать о продажности, будто они по дефолту все бездари и криминалы", - пишет пользовательница Урсууна Bakamda.

"Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка", - начинает свой пост продюсер Иосиф Пригожин.

"Любой конкурс несет в себе субъективное начало. Все дети, которые принимали участие в проекте, очень талантливые и заслуживают всяческих наград. Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж", - добавляет супруг певицы Валерии.

"Дети - это существа с неустоявшейся психикой, физиологией, и любая конкуренция негативно на них отражается", - заявил "МК" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Сама Алсу не комментирует случай с дочерью.

Девочка набрала больше всего зрительских голосов на голосовании 26 апреля. В финале, в который вышли девять человек, она спела Love the Way You Lie Эминема и Рианны. А в суперфинале, куда прошли трое, исполнила композицию "Ты здесь" Дианы Гурцкой.

"Мне кажется, что Микелла не была лучшей. Ну и что? В случаях массового голосования часто так и бывает. А дети… Они не виноваты. Они просто идут на "Голос" и поют. Как птички", - расстраивается телекритик Александр Мельман, резюмируя произошедшее.‏