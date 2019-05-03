Ученые: с антиретровирусной терапией ВИЧ при гей-сексе не передается

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ВИЧ-инфицированные гомосексуальные мужчины, получающие антиретровирусную терапию, не передают вирус своим сексуальным партнерам.

К этому выводу пришли британские ученые в результате нового исследования, в котором участвовали около 1000 гей-пар на протяжении восьми лет. Его результаты опубликованы в медицинском журнале Lancet.

Антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого. Ранее исследования показывали нулевой риск передачи этого вируса у гетеросексуальных (разнополых) партнеров, когда один из них получает АРВТ.

Все должны знать, что если "нельзя обнаружить - нельзя передать", говорят эксперты, которые с 2010 по 2017 год наблюдали 972 живущие в Европе однополые пары, среди которых один партнер был ВИЧ-положительным и принимал антиретровирусные препараты, а второй не имел вируса ВИЧ.

За этот восьмилетний период у этих пар не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от одного партнера другому при том, что пары занимались анальным сексом без презерватива в общей сложности 76088 раз.

По словам врачей, около 472 новых случаев ВИЧ удалось предотвратить.

Пятнадцать наблюдавшихся мужчин все же заразились ВИЧ в период исследования, однако генетический анализ показал, что вирус они получили не от своего основного партнера.

"Полученные нами данные совершенно определенно показывают, что риск передачи ВИЧ посредством анального секса при сокращении вирусной нагрузки равен нулю", - говорят медики.

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Как отмечает один из авторов исследования, профессор-вирусолог Алисон Роджер из Университетского колледжа Лондона (UCL), хотя известно, что анальный секс представляет наибольшую степень риска с точки зрения передачи инфекции, результаты исследования для геев можно считать обнадеживающими.

При этом она призывает всех, живущих с ВИЧ-инфекцией, пройти анализы и получить эффективное лечение.

Бороться с иррациональным страхом

Image caption Матт Стоукс: "Это огромное облегчение"

У 26-летнего Мэтта Стоукса ВИЧ-инфекция была диагностирована в 2016 году и спустя четыре недели он начал получать АРВТ. Уже после трех месяцев лечения анализы показали, что вирус перестал обнаруживаться.

"Это огромное облегчение, которое дает мне уверенность в том, что я не смогу никого заразить, - гвоорит Мэтт. - В гей-сообществе и среди моих друзей в последние годы произошли реальные перемены [в этом плане] - ты можешь написать, например, на Grindr [сайт знакомств], что у тебя "необнаруживаемый"".

Однако до всеобщей осведомленности еще далеко, говорит он: "Некоторые в это просто не хотят верить. У них иррациональный страх того, что это может оказаться неправдой".

По его словам, благотворительные организации, просвещающие население по этим вопросам, безусловно, помогают изменить стереотипы в отношении секса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лечение ВИЧ-инфекции необходимо начинать сразу же после подтверждения диагноза

"Нельзя обнаружить - нельзя передать"

Глава британского Национального попечительского совета по контролю за распространением СПИДа Дебора Голд указывает на то, что активнее просвещать в отношении ВИЧ-инфекции и ее распространения нужно не только публику, но и работников здравоохранения.

"Необходимо, чтобы сотрудники Национальной службы здравоохранения и широкая общественность лучше понимали, как ВИЧ передается и как - не передается, а также тот факт, что лечение предотвращает дальнейшую передачу. Мы считаем, что это крайне важно, чтобы избежать стигматизации больных", - говорит Голд.

Проведенные ранее исследования показали нулевой риск передачи этого вируса у гетеросексуальных (разнополых) партнеров, когда один из них получает АРВТ, что дало возможность Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) запустить кампанию под лозунгом "Нельзя обнаружить - нельзя передать".

Доктор Форд Хиксон из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отмечает, что новое исследование подтвердило, что если ВИЧ-инфицированные подавляют вирус с помощью антиретровирусной терапии, то они "не могут передать имеющийся у них вирус другим людям половым путем, независимо от того, каким именно сексом они занимаются".

В новом исследовании ВИЧ-инфицированные мужчины получали АРВТ в среднем в течение четырех лет до начала проведения исследования , что делало вирус необнаруживаемым (необнаруживаемый уровень - менее 200 копий вируса на миллилитр крови).

Большинство инфицированных демонстрируют такой результат после получения ежедневной дозы АРВТ в течение полугода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Антиретровирусные препараты подавляют вирус

Что такое антиретровирусная терапия?

Это целый набор препаратов, которые надо принимать ежедневно, чтобы вирус-ВИЧ перестал размножаться в организме.

Эта терапия не может вылечить от ВИЧ-инфекции, но может существенно снизить присутствие вируса в крови.

Большинство инфицированных принимают одну комбинированную таблетку в день, но есть и те, у кого эта доза повышена до четырех таблеток в день - в зависимости от индивидуальных показаний.

Но всем рекомендуется начинать лечение сразу же после определения диагноза.

"Это исследование дало нам возможность с уверенностью сказать, не сомневаясь, что люди, живущие с ВИЧ-инфекцией и получающие эффективное лечение не могут передать этот вирус своим сексуальным партнерам", - подытожил Майкл Брейди, глава благотворительного Фонда Терренса Хиггинса по оказанию поддержки по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ-инфекции.

По его словам, эта новость имеет колоссальное значение для людей, живущих с ВИЧ, и вновь призывает бороться со стигматизацией ВИЧ-инфицированных.

В Соединенном Королевстве государственная эпидемиологическая служба в 2017 году оценивала число ВИЧ-инфицированных в 101600 человек. 98% из них получают соответствующее лечение, и у 97% из них вирус в крови не обнаруживается, что означает, что они не могут заразить кого-то другого.

Вместе с тем, по тем же оценкам всего 92% от общего числа ВИЧ-инфицированных в Великобритании знают о своем диагнозе.

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