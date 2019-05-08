Во французскую школу зачислили 15 баранов и овец

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption После поступка фермера местные власти поставили под вопрос "пороговую" политику в школе

Французский фермер записал 15 овец учениками в деревенскую школу после того, как местные власти заявили о планах закрыть класс из-за недобора учеников.

Власти предупредили администрацию школы имени Жюля Ферри в альпийской деревне Крет-эн-Бельдон к северо-востоку от Гренобля, что в новом учебном году ей придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.

Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста против таких мер пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу нескольких из своих овец и баранов.

Жирр с 50 овцами появился возле школы на специальной церемонии, на которой присутствовали около 200 учителей, учеников и местных чиновников.

Во время мероприятия местному мэру Жану-Луи Марэ вручили свидетельства о рождении овец.

Сам он встал на сторону протестующих и заявил, что животных официально внесут в списки учеников.

"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - сказал один из родителей Гэль Лаваль.

Дети на мероприятии держали таблички с надписью "Мы не овцы" и "Управлять школой - не стадом".