Принц Гарри и Меган назвали своего сына Арчи Харрисон. Почему эти имена?

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Своего сына герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган решили назвать Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Выбор довольно неожиданный, такое имя не угадал никто из букмекеров.

Наиболее вероятными считались имена Александр, Артур или Альберт.

"Пожалуй, никто из нас не был готов к такому выбору", - признался шеф-редактор журнала Majesty Джо Литтл.

Арчи Харрисон: что в имени твоем?

Арчи означает "настоящий", "смелый" или "храбрый", это имя больше распространено в Британии, чем в США.

В 2017 году, например, 2800 мальчиков в Британии назвали Арчи.

По словам Литтла, имя Арчи никак не связано с британской монархией, да и имя Харрисон никогда не встречалось в королевской семье.

Арчи - это сокращение от Арчибальд, но сегодня это имя часто употребляется само по себе. В случае с семьей герцога и герцогини Сассекских имя будет просто Арчи.

"Он такой сладкий, очень спокойный, просто мечта, - сказала его мать Меган, представляя младенца фотографам.

"В кого бы это?" - со смехом поддержал ее принц Гарри.

Имя новорожденного было объявлено после того, как восьмой правнук королевы и герцога Эдинбургского побывал у них в гостях в Виндзорском замке.

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Выбрав сыну имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, Гарри и Меган решили не добавлять к нему титула.

Как первенец герцога, Арчи мог бы именоваться графом Думбартонским - это один из дополнительных титулов Гарри - или лордом Арчи Маунтбеттен-Виндзором. Вместо этого он будет просто господином Арчи Маунтбеттен-Виндзором.

По словам Джонни Даймонда, корреспондента Би-би-си, освещающего события в королевской семье, "есть серьезные указания на то, что они не собираются воспитывать его как королевского отпрыска".

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"Это чудно и удивительно, со мною рядом два лучших человека в мире, и я по-настоящему счастлива", - сказала Меган о первых дня в роли матери. А Гарри добавил: "Это здорово, быть отцом замечательно, и пусть прошло всего два с половиной - три дня, мы в восторге от того, что у нас есть свой собственный комочек счастья".

На вопрос о том, на кого больше похож младенец, Гарри заметил: "все говорят, что дети сильно меняются в первые две недели. Мы посмотрим, как эти изменения будут происходить на протяжении месяца, но на самом деле он меняется каждый день, так что кто знает".