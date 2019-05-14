Трагедия после эфира: ток-шоу Джереми Кайла закрыто после смерти участника

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Ток-шоу Джереми Кайла было самым популярным дневным шоу на канале ITV

В Британии закрыто популярное дневное ток-шоу Джереми Кайла после внезапной гибели одного из гостей программы, случившейся вскоре после записи очередного выпуска.

Руководство телеканала ITV, на котором ежедневно по будням выходила эта передача, заявило, что, учитывая серьезность произошедшего, проводит расследование всех обстоятельств.

Накануне было объявлено о снятии шоу с эфира и приостановке съемок дальнейших эпизодов, однако теперь телеканал принял решение закрыть программу.

Участник телешоу умер спустя неделю после записи передачи. Как заявил телеканал ITV, все сотрудники потрясены и опечалены случившимся.

Британские газеты называют имя этого человека - Стив Даймонд - и сообщают, что, по мнению близких, он мог покончить с собой.

Незадолго до этого он принял участие в записи ток-шоу, где обсуждалась тема его предполагаемой неверности и где он провалил тест на детекторе лжи.

Правообладатель иллюстрации Steve Dymond/Facebook Image caption Стив Даймонд был недавно гостем ток-шоу Джереми Кайла, где обсуждался вопрос неверности в любовных отношениях

ДНК и детектор лжи

В ITV заявили, что не будут давать в эфир отснятый эпизод и немедленно приостанавливают съемки этого ток-шоу.

Все прежние выпуски этой передачи также более недоступны на телеканале продленного доступа ITV Hub.

"Это, безусловно, очень тревожный случай. Несмотря на то, что мы обычно имеем доступ только к уже вышедшему в эфир контенту, мы сейчас в приоритетном порядке обсуждаем эту программу с ITV, чтобы понять, что же там произошло", - сказал представитель Ofcom, британского регулятора по делам телевидения и радио.

ДНК, детектор лжи и стирка грязного белья по ящику

Ток-шоу с ведущим Джереми Кайлом выходило в утренние часы с 2005 года.

На нем приглашенные участники перед аудиторией в студии обсуждали личные и семейные проблемы, зачастую на повышенных тонах, переходя на личности и бросая друг другу угрозы.

Среди часто обсуждаемых тем: установление отцовства или родства посредством анализа ДНК; обман и измена, которые предлагалось подтвердить или опровергнуть прямо в студии на детекторе лжи; битва с бывшим супругом за ребенка; вражда в семье; развод и разрыв отношений; невнимание к детям со стороны родителей; различного рода зависимости и т.п.

Это самое популярное шоу телеканала ITV, выходившее в дневные часы. Его зрительская аудитория составляла 1 млн человек.

Психологическая помощь

Психолог Хани Лэнгкастер-Джеймс, работавшая на реалити-шоу ITV Love Island, рассказала в интервью радио Би-би-си о том, как важно, чтобы гости телевизионных программ получали достаточное внимание и психологическую поддержку.

"Все продюсеры, с которыми мне приходилось встречаться и работать, по-настоящему хотели сделать для участников всё как надо. Но они не работники службы психологической помощи. Они зачастую не понимают, в чем разница между, скажем, психотерапевтом, психиатром и психологом", - отметила Лэнгкастер-Джеймс.

"Именно поэтому я давно призываю к тому, чтобы продюсеры и телекомпании были лучше осведомлены в этих делах и понимали, в чем заключается психологическая помощь", - сказала психолог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывшая звезда мыльной оперы "Жители Ист-Энда" Данниэлла Уэстбрук не раз была участницей шоу Джереми Кайла

Между тем актриса Данниэлла Уэстбрук, бывшая звезда британской мыльной оперы "Жители Ист-Энда", подтвердила, что психотерапевт этой программы оказал ей прекрасную поддержку в ходе записи эпизода с ее участием, который должен был выйти в эфир во вторник 14 мая.

"Их профессиональный подход был просто потрясающим с момента первого контакта еще до записи и на протяжении всего моего восстановительного периода", - сказала актриса, страдавшая от наркотической зависимости.

"Вся команда, включая самого Джереми, были со мной в постоянном контакте, они спрашивали, все ли со мной в порядке, и уже после моего выхода из реабилитационного центра они продолжали справляться о моем здоровье, так что я чувствовала себя окруженной заботой", - подтвердила актриса в специально выпущенном заявлении, выразив также соболезнования близким погибшего.

"Не гости, а жертвы"

Во вторник член парламента Чарльз Уокер, ранее открыто обсуждавший проблемы собственного психического здоровья, призвал руководство ITV навсегда закрыть ток-шоу Кайла.

Уокер является членом объединенной парламентской группы по предотвращению самоубийств и самоповреждений (селф-харм) и ранее открыто обсуждал собственное обсессивно-компульсивное расстройство личности, от которого он страдает более 30 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Член парламента Чарльз Уокер призывает ITV закрыть это ток-шоу навсегда

Комментируя в интервью Би-би-си ситуацию с шоу Джереми Кайла, он сказал, что гости на этой передаче на самом деле не гости, а жертвы, и назвал случившееся водоразделом, после которого было бы разумно ожидать, чтобы телеканал ITV признал, что они зашли слишком далеко.

"Мы как общество несем ответственность за то, почему у нас такое телевидение. Это отражение нас самих, и поэтому его многие смотрят. Это жестоко, а в мире достаточно жестокости, чтобы еще и показывать ее по телевизору", - сказал член парламента.

Председатель парламентского комитета по делам культуры, СМИ, спорта и цифровых средств связи Дамиан Коллинз сказал в интервью Би-би-си: "Телекомпании несут ответственность за людей, которые появляются в таких передачах. Меня беспокоит по поводу таких шоу, как программа Джереми Кайла, то, что они могут поставить весьма ранимых людей в очень уязвимое положение".

"Шоу Джереми Кайла оказывает существенную и полноценную помощь своим участникам перед съемками, во время и после записи передачи. Эта помощь постоянно улучшалась на протяжении 14 лет, и не раз в результате случалось что-то позитивное. Например, участники шоу разрешали свои многолетние сложные личные проблемы", - говорится в заявлении телеканала ITV.