На смерть Грампи Кэт: "Она научила нас улыбаться правильно"

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Смерть на восьмом году жизни всемирно известной мемокошки Грампи Кэт ("Сердитой кошечки") обернулась интернет-трауром. Скорбящие, разумеется, размещают в соцсетях мемы, посвященные покойной.

Кошку изначально звали Соус Тардар, потому что ее мех был покрыт какими-то "съедобными" пятнами.

Ее предполагаемая сердитость была обусловлена врожденным неправильным прикусом. Но оборвала кошачью жизнь инфекция мочевыводящих путей.

Животное жило в штате Аризона, но много ездило по миру и даже добралось до штаб-квартиры Би-би-си в Лондоне.

Суперпопулярность Грампи Кэт полностью изменила жизнь ее хозяйки Табаты Бундесен, позволив ей заработать миллионы долларов.

У кошки есть своя страница в "Фейсбуке" с 8,5 млн отметок "нравится".

Мемы на вечную память

Учитывая популярность Грампи Кэт как мемогенератора, неудивительно, что значительная часть памяти о ней представлена именно в виде вирусных картинок.

"Теперь я в раю. Ненавижу это всеё", - делится поминальным мемом от имени покойницы Апарна Гильдияль.

"Очень вам соболезную. Кошки играют огромную роль в нашей жизни", - оплакивает угрюмое поневоле животное пользовательница Laura722.

Один из самых культовых мемов про кошечку на русском языке - "Однажды я веселилась. Это было ужасно".

Пользователи в "Инстаграме" даже пытались копировать "то самое" выражение лица домашнего животного.

"Прости-прощай, хмурая киска, мы так любили твою мордочку", - восклицает пользователь fauredecafe.

На "мосту радуги"

Очень многие пользователи в контексте прощания с покойной кошкой упоминают "мост радуги" - воспетый некоторыми литераторами загробный мир животных.

"Покойся с миром Соус Тардар, также известная как Грампи Кэт. Ты принесла столько радости в мою жизнь и жизни миллионов людей в последние годы. Да будешь ты счастлива на "мосту радуги", - скорбит пользовательница @geewhizzle.

"Увидимся на той стороне "моста радуги" когда-нибудь", - вторит ей @catbookneedle.

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Понятие родилось из стихотворения в прозе, написанного анонимным автором в 1980-х годах.

Некоторые также приписывают авторство термина похоронных дел мастеру Полу Даму из Орегона, который написал одноименный рифмованный реквием в начале 1980-х и издал книгу во второй половине 1990-х.

Media playback is unsupported on your device Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме

Помимо Дама, введение термина в массовый обиход также приписывают Уильяму Бриттону, издавшему в 1994 году фолиант "Легенды моста радуги".

"Мост радуги" - это мифический рай для домашних животных. Духовная привязанность к питомцам может быть очень сильной", - говорила Би-би-си руководительница похоронного бюро для животных из шотландского Ланарка Дон Мюррей.

Очень вероятно, что мост вдохновлен легендой о Биврёсте - радужной переправе, соединяющей миры в скандинавской мифологии. Сильно горюющие по своим любимцам их бывшие владельцы верят, что встретят своих питомцев снова после смерти.