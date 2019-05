Правообладатель иллюстрации @SUSSEXROYAL / CHRIS ALLERTON

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали новые свадебные фотографии в честь первой годовщины своего семейного союза.

Гарри и Меган выложили слайд-шоу из 14 фотографий в "Инстаграме" - некоторые из этих снимков ранее не демонстрировались.

Публикация сопровождается песней This Little Light Of Mine. Именно под нее пара покидала часовню Святого Георгия год назад.

Правообладатель иллюстрации @SUSSEXROYAL / CHRIS ALLERTON

Пара поблагодарила подписчиков за "всю любовь и поддержку от такого большого числа людей".

"Каждый из вас сделал этот день еще более значимым", - говорится в публикации в "Инстаграме".

Среди фотографий - несколько черно-белых снимков фотографа Криса Аллертона, в том числе фото, на котором Меган держит за руку свою мать Дорию Рагланд.

Снимок, на котором пара целуется на ступенях часовни святого Георгия, сделал фотограф Press Association Дэнни Лоусон.

Правообладатель иллюстрации PA

6 мая у Меган и Гарри родился первенец - его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.