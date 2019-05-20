Сад, который построила Кейт (и показала на Королевском цветочном шоу в Челси)
Герцогиня Кембриджская представила спроектированный ею сад на ежегодной выставке Королевского общества садоводов в Челси.
В понедельник - за день до официального открытия этого престижного садоводческого шоу - она приехала вместе с группой школьников, чтобы показать свой сад, который называется "Назад к природе".
А накануне, в воскресенье, в этом саду побывали и поиграли в нем ее собственные дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
В саду, оформленном в лесном стиле, есть домик на дереве, веревочные качели, шалаш, выдолбленный ствол дерева и искусственный ручеёк.
Этот участок совместно с герцогиней создали ландшафтные архитекторы Андри Дэвис, Адам Уайт и Королевское общество садоводов.
"Я действительно верю, что природа, как и игры на улице, оказывают огромное положительное воздействие на наше физическое и психическое здоровье, особенно на маленьких детей", - сказала герцогиня в интервью Би-би-си.
"Я очень надеюсь, что этот лесной кусочек, который мы сделали, вдохновит семьи, детей, горожан проводить вместе время на природе, на улице и получать от этого удовольствие", - сказал Кейт.
В воскресенье в этом саду побывали и поиграли в нем дети герцога и герцогини Кембриджских в сопровождении своих родителей: принцесса Шарлотта покачалась на качелях, принц Джордж походил босиком по ручью, а принц Луи побегал с палкой.
На протяжении последнего месяца Джордж, Шарлотта и Луи помогали своей матери собирать листья, мох и ветки для оформления этого сада.
Сообщается, что герцогиня Кембриджская очень плотно работала над этим проектом.
В саду растут любимые цветы матери принца Уильяма, принцессы Дианы - незабудки, а также герань, голубой барвинок, астранция, папоротник, земляника и ревень.
Для настила были использованы утилизированные доски с пирса в приморском городе Саутэнд-он-Си.
Садик герцогини - это лишь часть ее работы в области развития детей дошкольного возраста, и он призван подчеркнуть ту пользу, которую оказывает общение с природой психическому и физическому состоянию как детей, так и взрослых.
Во время своего визита в понедельник герцогиня поговорила с несколькими людьми, в частности с молодой матерью Алисон Шоклидж.
"Она рассуждала с точки зрения матери: отложите все свои гаджеты и идите на улицу. Расслабьтесь и позвольте детям изгваздаться".
Королевская выставка цветов в Челси проходит в течение пяти дней, с 21 по 25 мая, и является одним из самых престижных событий в мире садоводства.
Свои проекты на этом шоу представляют многие именитые садоводы и ландшафтные архитекторы.