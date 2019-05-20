Сад, который построила Кейт (и показала на Королевском цветочном шоу в Челси)

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Кейт показала свой садик школьникам

Герцогиня Кембриджская представила спроектированный ею сад на ежегодной выставке Королевского общества садоводов в Челси.

В понедельник - за день до официального открытия этого престижного садоводческого шоу - она приехала вместе с группой школьников, чтобы показать свой сад, который называется "Назад к природе".

А накануне, в воскресенье, в этом саду побывали и поиграли в нем ее собственные дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принцесса Шарлотта покачалась в садике на качелях

В саду, оформленном в лесном стиле, есть домик на дереве, веревочные качели, шалаш, выдолбленный ствол дерева и искусственный ручеёк.

Этот участок совместно с герцогиней создали ландшафтные архитекторы Андри Дэвис, Адам Уайт и Королевское общество садоводов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Кейт показала школьникам свой домик на дереве

"Я действительно верю, что природа, как и игры на улице, оказывают огромное положительное воздействие на наше физическое и психическое здоровье, особенно на маленьких детей", - сказала герцогиня в интервью Би-би-си.

"Я очень надеюсь, что этот лесной кусочек, который мы сделали, вдохновит семьи, детей, горожан проводить вместе время на природе, на улице и получать от этого удовольствие", - сказал Кейт.

В воскресенье в этом саду побывали и поиграли в нем дети герцога и герцогини Кембриджских в сопровождении своих родителей: принцесса Шарлотта покачалась на качелях, принц Джордж походил босиком по ручью, а принц Луи побегал с палкой.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption Садом успел насладиться и принц Уильям, а некоторые фотографии, сделанные Маттом Портеосом, официально распространила канцелярия Кенсингтонского дворца

На протяжении последнего месяца Джордж, Шарлотта и Луи помогали своей матери собирать листья, мох и ветки для оформления этого сада.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption Прутья орешника, которые собрали королевские дети, пошли на постройку шалаша

Сообщается, что герцогиня Кембриджская очень плотно работала над этим проектом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Работать над этим проектом Кейт помогали ландшафтные архитекторы Андри Дэвис (справа) и Адам Уайт

В саду растут любимые цветы матери принца Уильяма, принцессы Дианы - незабудки, а также герань, голубой барвинок, астранция, папоротник, земляника и ревень.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption В этом садике есть все, чтобы дети могли почувствовать себя на природе

Для настила были использованы утилизированные доски с пирса в приморском городе Саутэнд-он-Си.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption Принц Уильям качает на качелях принца Луи в саду, который спроектировала Кейт

Садик герцогини - это лишь часть ее работы в области развития детей дошкольного возраста, и он призван подчеркнуть ту пользу, которую оказывает общение с природой психическому и физическому состоянию как детей, так и взрослых.

Во время своего визита в понедельник герцогиня поговорила с несколькими людьми, в частности с молодой матерью Алисон Шоклидж.

"Она рассуждала с точки зрения матери: отложите все свои гаджеты и идите на улицу. Расслабьтесь и позвольте детям изгваздаться".

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous Image caption По мнению герцогини, сенсорное развитие очень важно: с принцем Луи в Королевском ботаническом саду в Челси

Королевская выставка цветов в Челси проходит в течение пяти дней, с 21 по 25 мая, и является одним из самых престижных событий в мире садоводства.

Свои проекты на этом шоу представляют многие именитые садоводы и ландшафтные архитекторы.