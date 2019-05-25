Правообладатель иллюстрации Javier Cantellops Image caption Аманда, которая работает преподавателем йоги, была найдена группой добровольцев в глубоком овраге

35-летняя американская путешественница Аманда Эллер, которая пропала на острове Мауи на Гавайях во время пешего похода более двух недель назад, обнаружена живой и почти невредимой, хотя и сильно исхудавшей.

В пятницу ее заметили со спасательного вертолета. 8 мая этого года она пропала во время туристского похода по острову. Родные и друзья организовали интенсивную кампанию поисков и предложили денежное вознаграждение тому, кто найдет Аманду.

Судя по первым сообщениям, она отстала от группы, подвернув ногу. Ее мать Джулия, которая встретилась с дочерью в местной больнице, отметила, что Аманда находится в удивительно хорошей форме, принимая во внимание то, как долго она находилась в изоляции от людей.

Аманда сильно похудела, но, судя по сообщениям местной прессы, выжила, питаясь ягодами и утоляя жажду водой из источников.

Правообладатель иллюстрации @Findamanda Facebook Image caption Родственники и друзья Аманды немедленно организовали ее поиски

Автомобиль и мобильный телефон Аманды Эллер были найдены на парковке лесного заповедника Макавао, что побудило организаторов кампании по ее спасению считать, что она заблудилась в лесу.

Ее мать Джулия сообщила местным журналистам, что ни разу не усомнилась в том, что ее дочь жива.

"Я ни на минуту не теряла надежды, - сказала она. - Хотя иногда я испытывала приступы отчаяния, я верила, что, если мы будет продолжать поиски, мы обязательно найдем Аманду".

Правообладатель иллюстрации Javier Cantellops Image caption Вертолет, деньги на который собрали через приложение GoFundMe, обнаружил Аманду в этом районе

Правообладатель иллюстрации Javier Cantellops Image caption Аманду обнаружили без обуви и носков; по всей видимости, она вывихнула или сломала ногу

Приятель Аманды был последним, кто видел ее до исчезновения. Он был уверен, что она заблудилась в лесу.

Спустя 15 суток после ее исчезновения трое участников поисков заметили Аманду с вертолета на дне глубокого оврага.

"Мы были вне себя от радости. Мы изо всех сил старались как можно быстрее добраться до нее", - рассказывает Крис Берквест, участник спасательного отряда.

Другой участник поисковой группы, пилот вертолета Ксавье Кантеллопс, разместил фото и видеоизображения Аманды в социальных сетях. Он назвал день, когда она была найдена, лучшим днем своей жизни.