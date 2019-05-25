Правообладатель иллюстрации Matthew Horwood/ Getty Images Image caption Эти деревья находились под толщей воды и песка в течение 4,5 тысяч лет

Доисторический лес, который оставался погребенным под песком и водой на протяжении 4 с половиной тысяч лет, внезапно обнажился в результате недавнего урагана в Уэльсе.

Под напором сильного ветра море отступило, обнажив залежи торфа, под которым скрывались деревья. Затем ветер развеял торф.

Окаменевшие деревья можно наблюдать между деревнями Борт и Инислас в графстве Кередигион.

В XVII веке был записан миф о погибшей под водой цивилизации, которую называли "Утонувшей сотней".

Считается, что эта территория была когда-то плодородной землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами. В легендах рассказывается, что эта земля неоднократно затапливалась во время сильных штормов.

В VI веке н.э. было затоплено 16 местных деревень, множество людей погибли.

Правообладатель иллюстрации Matthew Horwood/ Getty Images

Правообладатель иллюстрации Matthew Horwood/ Getty Images

Правообладатель иллюстрации Matthew Horwood/ Getty Images

Правообладатель иллюстрации Matthew Horwood/ Getty Images

Согласно одному из мифов, эти плодородные в прошлом земли располагались примерно в 30 км к западу от нынешней береговой линии, в нынешней акватории залива Кардиган.

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