Фото: Трамп посетил турнир по сумо в Японии

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили летний турнир по борьбе сумо во время официального визита в Японию.

По завершении соревнований американский президент вручил кубор победителю - 25-летнему сумоисту Асанояма, для которого эта победа стала первой в карьере.

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Еще до приезда в Японию Трамп называл борьбу сумо "завораживающей".

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Из 11 тысяч мест в зрительном зале около тысячи были зарезервированы для членов официальных делегаций и охраны.

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Сумо - традиционное японское единоборство, уходящее корнями в древность. Борцы сумо пытаются положить друг друга на землю или вытеснить с круглого ринга. Тот, кому это удается, выходит победителем.

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"26 мая 1 года эпохи Рэйва я вручаю кубок президента США победителю майского турнира по сумо Асанояме", - заявил Трамп, передавая кубок молодому сумоисту.

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Кубок президента США высотой 137 сантиметров и весом около 30 килограммов был создан специально для этого турнира.

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Борцов сумо Трамп охарактеризовал как великих спортсменов, а сам турнир назвал потрясающим событием.

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Ранее в воскресенье Дональд Трамп и премьер-министр Японии провели пятую по счету совместную игру в гольф.

Завершением дня станет ужин в традиционном японском ресторане.

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