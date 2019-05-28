Армейская одежда от Тимати: рэпера упрекают в милитаризме
Рэпер Тимати представил в Национальном центре управления обороной России коллекцию одежды в стиле милитари от своего бренда Black Star. Не все отреагировали на эту презентацию позитивно.
В коллекции есть летние шорты и футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине.
Тимур Юнусов, он же Тимати, говорит, что создавал весенне-летнюю коллекцию около шести месяцев, причём вещи в ней не только для мужчин, но и для женщин и детей.
"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - говорил основатель бренда Black Star перед презентацией.
В описании коллекции упоминается "рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны". Все модели выполнены в военных цветах - хаки, оттенках, коричневого, чёрного и зелёного.
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На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил по случаю недавнего дня рождения фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Что интересно, в армии рэпер не служил, о чем не раз с воодушевлением рассказывал журналистам.
"Уж лучше у меня будет написано, что я "психически неуравновешен", чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время", - говорил Тимур Юнусов в интервью.
Теперь Тимати в "Инстаграме" сообщил, что презентация - "довольно уникальное" событие.
Сразу несколько военных экспертов сказали Би-би-си, что не видели коллекцию, несмотря на упоминания о ней на сайте минобороны.
Интересно, что наутро после показа в "Военторге" зоркие юзеры обнаружили на сайте онлайн-магазина AliExpress полностью аналогичные презентованным шорты за 840 рублей (12 долларов).
И это не первый случай подозрительного сходства товаров бренда Black Star c ассортиментом этого онлайн-магазина. В марте пользователи соцсетей сообщали, что беспроводные наушники "от Тимати" продаются на AliExpress в три раза дешевле их заявленной стоимости на сайте Black Star, но без фирменного логотипа.
Мода, пропаганда и как заработать на военной форме
В нынешней коллекции бренад рэпера некоторые пользователи сетей увидели культ милитаризма.
"Пропаганда милитаризации - плохо", - в лоб пишет пользователь igrov.
"Зачем пропагандировать все эти военные тематики? Дай бог мирного неба над головой", - отвечает deni_swarovski.
Сам дизайн одежды тоже не остался без внимания пользователей в сетях. Даже журналист "кремлёвского пула" из "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов не сдержал иронии.
В начале 2010-х в России проводили реформу армейской формы, в результате которой новая одежда не понравилась военныма и депутатам, а дизайнер Валентин Юдашкин публично открестился от финальной версии формы.
Россия - далеко не единственная страна, где дизайнеры моды привлекаются к разработке униформы.
В ноябре 2013 года стало известно, что компания Authentic Apparel Group выпускает коллекцию мужской одежды под эгидой министерства обороны США.
Пентагон тогда впервые в своей истории дал разрешение на использование брендинга и названия U.S. Army, причём часть суммы, собранной от продаж первой коллекции, была пожертвована в пользу программы помощи военнослужащим, ветеранам и их семьям.
В прошлом году армия Израиля испытывала новую дизайнерскую униформу, однако к февралю этого года её пробы были признаны неудачными.