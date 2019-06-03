Визит Трампа в Британию и веселье в соцсетях
Президент США Дональд Трамп начал свой трёхдневный визит в Великобританию со встречи с королевой Елизаветой II.
В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом, тоже успел встретиться с Елизаветой, и тот его визит вызвал многочисленные шутки в соцсетях.
Теперь же веселье в онлайн, кажется, невозможно сдержать.
"Все, что нужно сделать королеве, чтобы стать самым популярным монархом вообще - облить Трампа молочным коктейлем на банкете", - веселится Марк Стил.
Писатель-юморист Аарон Гиллис попытался вообразить себе диалог королевы и президента.
"- Рад встрече, королева Виктория.
- Дональд, мы уже встречались, и...
- Ваша страна уже разгромила далеков?
- Это сериал...
- А злобных ящериц?
- это фильм...
- Телефонная будка никуда меня не телепортировала!
- Это туалет, мистер Трамп".
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Телеведущий Пирс Морган рассудил, что Трамп королеве "скорее нравится".
"Уверен, он смешит ее куда больше, чем большинство блеклых политиков, с которыми ей приходится встречаться", - полагает Пирс.
"Боже, храни королеву" еще никогда не звучало так осмысленно", - пишут в пародийном "Твиттер"-аккаунте принца Чарльза.
Многие обратили внимание и на широко разошедшееся приветствие Трампа с королевой: визави, кажется, "стукнулись кулачками" при встрече (более глубокий анализ произошедшего, однако, показал, что это просто Трамп неловко пожал руку Ее величеству).
"После перестука кулачками источники сообщают, что королева думает вернуть любезность кулачком, но куда сильнее и в лицо", - жестоко иронизируют создатели пародийного аккаунта Have I Got News For You.
Журналист Los Angeles Times Эли Стоколз не уверен в способности Трампа прочесть подарок королевы.
"Королева подарила Трампу книгу Черчилля "Вторая мировая война": учитывая, что все знают, что он не умеет читать, это троллинг уровня "эксперт", - смеется репортер.
"Надули для протестов"
У президента США после встречи с королевой намечена богатая программа, и пока он будет перемещаться по Лондону и югу Англии, протестующие против его визита будут устраивать массовые акции.
В прошлом году протесты в центре Лондона собрали десятки тысяч участников.
Активисты, недолюбливающие Трампа, уже расчехлили для акций шестиметровый воздушный шар в виде младенца-президента, который по завершении манифестаций может стать частью экспозиции Музея Лондона.