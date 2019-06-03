Визит Трампа в Британию и веселье в соцсетях

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Президент США Дональд Трамп начал свой трёхдневный визит в Великобританию со встречи с королевой Елизаветой II.

В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом, тоже успел встретиться с Елизаветой, и тот его визит вызвал многочисленные шутки в соцсетях.

Теперь же веселье в онлайн, кажется, невозможно сдержать.

Пропустить Twitter пост , автор: @mrmarksteel All the Queen has to do, to become the most popular monarch ever, is cover Trump in milkshake at the banquet. — Mark Steel (@mrmarksteel) 3 июня 2019 г.

"Все, что нужно сделать королеве, чтобы стать самым популярным монархом вообще - облить Трампа молочным коктейлем на банкете", - веселится Марк Стил.

Писатель-юморист Аарон Гиллис попытался вообразить себе диалог королевы и президента.

Пропустить Twitter пост , автор: @TechnicallyRon "Pleasure to meet you Queen Victoria"

"Donald we've met before and..."

"Has your nation defeated the daleks yet"

"That's a TV show..."

"And the bad wizards?"

"That's a film..."

"That phone box didn't transport me anywhere"

"That was a toilet Mr Trump" pic.twitter.com/UsJoA26yma — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) 3 июня 2019 г.

"- Рад встрече, королева Виктория.

- Дональд, мы уже встречались, и...

- Ваша страна уже разгромила далеков?

- Это сериал...

- А злобных ящериц?

- это фильм...

- Телефонная будка никуда меня не телепортировала!

- Это туалет, мистер Трамп".

Телеведущий Пирс Морган рассудил, что Трамп королеве "скорее нравится".

Пропустить Twitter пост , автор: @piersmorgan I think the Queen rather likes President Trump.

Bet he makes her laugh more than most of the dreary politicians she has to meet. pic.twitter.com/i1xxx5JVAi — Piers Morgan (@piersmorgan) 3 июня 2019 г.

"Уверен, он смешит ее куда больше, чем большинство блеклых политиков, с которыми ей приходится встречаться", - полагает Пирс.

"Боже, храни королеву" еще никогда не звучало так осмысленно", - пишут в пародийном "Твиттер"-аккаунте принца Чарльза.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Королева, чета Трампов и принц Чарльз с супругой Камиллой собрались в Букингемском дворце

Многие обратили внимание и на широко разошедшееся приветствие Трампа с королевой: визави, кажется, "стукнулись кулачками" при встрече (более глубокий анализ произошедшего, однако, показал, что это просто Трамп неловко пожал руку Ее величеству).

Пропустить Twitter пост , автор: @haveigotnews After Donald Trump ‘fist bumps’ the Queen, sources suggest she’s thinking of returning the gesture, but considerably harder and to the middle of his face. — Have I Got News For You (@haveigotnews) 3 июня 2019 г.

"После перестука кулачками источники сообщают, что королева думает вернуть любезность кулачком, но куда сильнее и в лицо", - жестоко иронизируют создатели пародийного аккаунта Have I Got News For You.

Журналист Los Angeles Times Эли Стоколз не уверен в способности Трампа прочесть подарок королевы.

Пропустить Twitter пост , автор: @EliStokols The queen has given Trump a book (about Churchill/WWII), which, considering that everyone knows he doesn't read, is an expert-level troll. — Eli Stokols (@EliStokols) 3 июня 2019 г.

"Королева подарила Трампу книгу Черчилля "Вторая мировая война": учитывая, что все знают, что он не умеет читать, это троллинг уровня "эксперт", - смеется репортер.

"Надули для протестов"

У президента США после встречи с королевой намечена богатая программа, и пока он будет перемещаться по Лондону и югу Англии, протестующие против его визита будут устраивать массовые акции.

Media playback is unsupported on your device Надувной Трамп протеста: британцы готовятся к визиту президента США

В прошлом году протесты в центре Лондона собрали десятки тысяч участников.

Активисты, недолюбливающие Трампа, уже расчехлили для акций шестиметровый воздушный шар в виде младенца-президента, который по завершении манифестаций может стать частью экспозиции Музея Лондона.