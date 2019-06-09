Обед и цифровой детокс: как улучшить климат на работе

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"Работа - как огромная головоломка "Дженга": мы все время норовим добавить что-то сверху, но при этом так, чтобы все остальное не рассыпалось".

Эти слова принадлежат Брюсу Дейзли, который изучает корпоративную культуру, пишет статьи и подкасты о том, как ее улучшить, а заодно управляет компанией Twitter в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Дейзли - автор книги "30 способов улучшить корпоративную культуру и снова влюбиться в свою работу" .

Он рассказал Би-би-си о том, как сделать жизнь на работе гораздо менее стрессовой и напряженной.

1. Отключить электронную почту

Самый простой способ снизить уровень стресса на работе - отключить счетчик числа непрочитанных сообщений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отключите счетчик непрочитанных сообщений - и вы будете реже проверять почту в нерабочее время

Как показывают исследования, высокий уровень стресса - как раз у тех сотрудников, которые проверяют почту в нерабочее время.

Так что это несложное действие - одно из самых важных.

2. Сходить на обед

Второй совет - не забывать об обеде.

Идею на время покинуть рабочее место и перезагрузиться нельзя назвать революционной. Но в последнее время все больше людей обедают прямо за компьютером, что только добавляет стресса.

Конечно, когда вы сидите за столом и думаете о сотне неотвеченных писем, сама идея встать и уйти на перерыв представляется нерациональной.

Ученые все же настаивают на том, что лучший способ почувствовать себя полным энергии - время от времени делать паузу.

3. Включить "режим монаха"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дважды в неделю посидите в тишине и уединении - и вы сумеете сделать больше

Нам все чаще трудно сделать все, что мы планируем, потому что нас постоянно отвлекают.

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Кал Ньюпорт считает, что нам следует задуматься о том, не включать ли иногда "режим монаха".

Что это такое?

Это значит - найти уединенное тихое место, где никто не отвлекает, и засесть там часа на полтора, пару раз в неделю.

Затем можно отправиться в офис и заняться встречами и почтой. Вдобавок таким образом мы пропустили утренний час пик - тоже полезно.

4. Больше общаться

Большинство компаний ищут новые способы повысить отдачу своих сотрудников и генерировать новые, необычные идеи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Офис, где больше общаются, генерирует больше идей

Любопытное исследование Массачусетского технологического института показывает, что один из лучших способов повысить творческую отдачу - это болтовня.

Бен Уэйбер, один из авторов исследования, утверждает, что повысить креативность сотрудников можно, если всего-навсего переставить кофейную машину.

Кофеварка, чайник или кулер для воды - это место, вокруг которого постоянно снуют люди. Соответственно, будут новые разговоры.

Это может быть обсуждение показанной накануне по телевизору программы или спортивного матча, но обычно такие разговоры рано или поздно переходят на рабочие темы.

Может показаться нелогичным, что, подталкивая людей к болтовне в рабочее время, можно улучшить рабочие показатели. Но исследования показывают, что наиболее творческие коллективы - это те, где много общаются на нерабочие темы.

5. Устроить день без цифровых технологий

Ученые установили, что стресс - это один из главных барьеров для новых идей на работе.

У каждого теперь есть смартфон, и этот стресс высок как никогда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфон - это сплошной стресс. На выходные оставьте его дома

А потому как никогда важно найти способ снизить уровень этого стресса. И один из лучших способов - устроить себе разгрузочный день, например, в выходные.

В выходные надо позволить себе отключиться от работы.

Попросите своего начальника не присылать вам почту в выходные - это заставляет людей нервничать и тревожиться, когда они выходят на работу в понедельник.

У нервных людей с креативностью, прямо скажем, обычно не очень хорошо.

6. Достаточно 40 часов

Нынешний климат на рабочем месте заставляет думать, что работать долго и постоянно перерабатывать - это хорошо и заслуживает одобрения.

Успешные люди, о которых мы читаем в журналах и которых видим по телевизору, рассказывают о том, как много они работают.

Но на самом деле все больше данных свидетельствует о том, что, похоже, много работать - не самое лучшее решение.

Возможно, 40 часов работы в неделю - это именно то, что нужно.

Если использовать оставшееся время, чтобы отдохнуть и восстановить силы, на следующий день мы выходим на работу полными жизни и энергии.

Так что работать 40 часов в неделю, видимо, достаточно.