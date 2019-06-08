Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За прошедшие 33 года в зоне отчуждения расцвела флора и фауна

Реакция зрителей в постсоветских странах на сериал "Чернобыль" была невероятно позитивной во многом потому, что пользователи узнали детали советского быта. Западным зрителям сериал также пришёлся по душе - но почему?

Осторожно, возможны непреднамеренные спойлеры.

На этой неделе вышел последний эпизод мини-сериала "Чернобыль", совместного проекта американского канала HBO и британского Sky, снятого на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сериал уже стал одним из главных событий 2019 года: его зрительский рейтинг побил абсолютные рекорды "Игры престолов" и "Во все тяжкие" в онлайн-кинобазе IMDB.

Почти у всех героев телесаги есть реальные прототипы.

Техногенная катастрофа, которая началась со взрыва около часа ночи на Чернобыльской АЭС в советской Украине 26 апреля 1986 года, на экране вылилась в пять серий, по часу каждая.

Турфирмы Украины уже констатируют всплеск интереса к зоне отчуждения, а 1 июня посмотреть на завершение работ по укреплению саркофага над четвертым реактором ЧАЭС приехал посмотреть министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Сериал вызвал восторг у многих. ""Чернобыль" - это безупречное телевидение на всех уровнях. Захватывающий сценарий, невероятный продакшн и актёрское мастерство высшей пробы. Поздравляю всех причастных. Шедевр, который стал трогательным посвящением утраченным жизням", - пишет британский актер Дэниэл Мейс.

"Каждый атом урана как пуля. "Чернобыль" - новая вершина телевидения", - вторит ему пользователь cinephilepage в "Инстаграме".

"Звук дозиметра - одна из страшнейших вещей, которую я слышал на ТВ за все время", - добавляет пользователь "Твиттера" @fredjsnj.

Учитывая, с каким тяжелым материалом сталкиваются зрители, количество терапевтических мемов, порой - отчаянно легкомысленных, зашкаливает.

Публицист и журналист Саймон Островский вспомнил недавний мем с мальчиком, качающимся на качелях на фоне пожара в городе Ноябрьск в российском Ямало-Ненецком автономном округе и ставшим символом предельного спокойствия в чрезвычайной ситуации.

Многие запомнили показания неспециализированных дозиметров в первой серии телепроекта - 3,6 рентгена: в первые часы после аварии это была предельная доза.

Один из пользователей "Твиттера" из Финляндии даже выложил песенку-мантру по мотивам часто повторявшейся строчки: "3,6 рентгена - ни прекрасно, ни ужасно".

Впечатлил многих пользователей фрагмент четвертого эпизода с массовым истреблением животных в зоне отчуждения.

"Все чернобыльские псы попадают в рай", - пишет фотограф и режиссёр Клейтон Кьюбитт.

Фанаты шведского актера Стеллана Скарсгорда и английской актрисы Эмили Уотсон не могли не отметить, что пара воссоединилась на экране в "Чернобыле" - не в романтическом смысле - в образах реального советского чиновника Бориса Щербины и вымышленной белорусской ядерщицы Ульяны Хомюк спустя 23 года после фильма Ларса фон Триера "Рассекая волны".

Кинообозреватель Би-би-си Уилл Гомперц написал, что сериал произвел на него столь сильное впечатление, что к концу третьей серии ему уже хотелось чего-то полегче.

"Актерская игра поражает, каждая сцена выглядит достоверно и погружает в советские 1980-е. Люди живут в бесцветном мире, который редко выходит за пределы мрачной зелено-серо-коричневой палитры. Когда я начинал смотреть "Чернобыль", думал, что знаю эту историю. Теперь понимаю, что нет", - поделился впечатленями от фильма Уилл Гомперц.