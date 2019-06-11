Не только дело Голунова: когда газеты едины
После того, как три крупнейших российских деловых издания - РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" - вышли с одинаковой обложкой в поддержку отправленного под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, тираж всех трёх газет пропал из розницы.
Журналист-расследователь Иван Голунов с субботы находится под домашним арестом под обвинению в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Сам он считает себя невиновным и утверждает, что наркотики ему подбросили.
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Средний дневной тираж газеты РБК составляет около 80 тыс. экземпляров, "Коммерсанта" - 110 тыс. экземпляров, а "Ведомостей" - 57 тыс. номеров.
Однако российский случай далеко не единственный, когда разные печатные издания выходили с одинаковой обложкой.
Фото, которое врезалось в память
Во Франции в марте 2011 года сразу несколько крупнейших изданий, включая Nouvel Observateur и Paris Match, поместили на обложку японку в пледе из города Исиномаки из префектуры Мияги, иллюстрируя разрушения после цунами.
Стихийное бедствие тогда привело к аварии на АЭС "Фукусима-1" - одному из крупнейших происшествий в истории атомной промышленности.
Фотография с женщиной в пледе впоследствии стала одним из самых тиражируемых фотосвидетельств землетрясения у восточного побережья острова Хонсю, вызванного и цунами.
"Когда мы едины..."
В июле прошлого года сразу три британских еврейских издания - Jewish Chronicle, Jewish News и Jewish Telegraph - вышли с обложками United We Stand ("Вместе мы едины"), предполагающими, что приход к власти Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином означал бы "экзистенциальную угрозу" для британских евреев.
Тогда набрал оборот скандал с антисемитскими высказываниями некоторых членов партии. Однако и лейбористы, и ряд других еврейских организаций Британии обвинили газеты, чей суммарный тираж в неделю не превышает 70 тыс. экземпляров, в нагнетании паники.
Единение вокруг Си
Совершенно иная мотивация была в октябре 2017 у крупнейших государственных газет Китая, когда они выпустили одну и ту же обложку в честь переизбрания Си Цзиньпина председателем ЦК КПК.
Тогда и общенациональный ежедневник "Жэньминь жибао" с трёхмиллионным тиражом, и все региональные ежедневные издания вышли с председателем Си на передовице; в каждом случае портрет главы государства сопровождался коллективной фотографией остальных членов Центрального комитета и новостной депешей о звонке китайскому лидеру американского президента Дональда Трампа.
При этом следует учитывать, что почти все официальные региональные печатные органы КНР входят в холдинг "Жэньминь жибао" и имеют скоординированную редакционную политику.
Спортивные надежды
Иногда единение приходит к фоторедакторам газет по более весёлым поводам: так, в июне 2003 года испанские спортивные издания были так увлечены мыслью о трансфере футболиста Дэвида Бекхэма из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону", что вышли с почти одинаковыми обложками и заголовком "Бекхэм ОК".
Самое ироничное, что предварительная сделка о трансфере, относительно которой так переживали передовицы, не была достигнута. Вместо "Барселоны" полузащитник перешёл в другой испанский клуб - "Реал Мадрид" в июле того же года за впечатляющие 37 млн евро (41,85 млн долларов по нынешнему курсу).