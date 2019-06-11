Не только дело Голунова: когда газеты едины

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После того, как три крупнейших российских деловых издания - РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" - вышли с одинаковой обложкой в поддержку отправленного под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, тираж всех трёх газет пропал из розницы.

Журналист-расследователь Иван Голунов с субботы находится под домашним арестом под обвинению в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Сам он считает себя невиновным и утверждает, что наркотики ему подбросили.

Средний дневной тираж газеты РБК составляет около 80 тыс. экземпляров, "Коммерсанта" - 110 тыс. экземпляров, а "Ведомостей" - 57 тыс. номеров.

Однако российский случай далеко не единственный, когда разные печатные издания выходили с одинаковой обложкой.

Фото, которое врезалось в память

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Во Франции в марте 2011 года сразу несколько крупнейших изданий, включая Nouvel Observateur и Paris Match, поместили на обложку японку в пледе из города Исиномаки из префектуры Мияги, иллюстрируя разрушения после цунами.

Стихийное бедствие тогда привело к аварии на АЭС "Фукусима-1" - одному из крупнейших происшествий в истории атомной промышленности.

Фотография с женщиной в пледе впоследствии стала одним из самых тиражируемых фотосвидетельств землетрясения у восточного побережья острова Хонсю, вызванного и цунами.

"Когда мы едины..."

В июле прошлого года сразу три британских еврейских издания - Jewish Chronicle, Jewish News и Jewish Telegraph - вышли с обложками United We Stand ("Вместе мы едины"), предполагающими, что приход к власти Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином означал бы "экзистенциальную угрозу" для британских евреев.

Пропустить Twitter пост , автор: @JBickertonUK This is unprecedented. Three British Jewish newspapers (The Jewish Chronicle, Jewish Telegraph and Jewish News) have published a joint front page warning of "the existential threat to jewish life in this country which would be posed by a Jeremy Corbyn led Government." pic.twitter.com/brSci62vM4 — James Bickerton (@JBickertonUK) 25 июля 2018 г.

Тогда набрал оборот скандал с антисемитскими высказываниями некоторых членов партии. Однако и лейбористы, и ряд других еврейских организаций Британии обвинили газеты, чей суммарный тираж в неделю не превышает 70 тыс. экземпляров, в нагнетании паники.

Единение вокруг Си

Совершенно иная мотивация была в октябре 2017 у крупнейших государственных газет Китая, когда они выпустили одну и ту же обложку в честь переизбрания Си Цзиньпина председателем ЦК КПК.

Тогда и общенациональный ежедневник "Жэньминь жибао" с трёхмиллионным тиражом, и все региональные ежедневные издания вышли с председателем Си на передовице; в каждом случае портрет главы государства сопровождался коллективной фотографией остальных членов Центрального комитета и новостной депешей о звонке китайскому лидеру американского президента Дональда Трампа.

При этом следует учитывать, что почти все официальные региональные печатные органы КНР входят в холдинг "Жэньминь жибао" и имеют скоординированную редакционную политику.

Спортивные надежды

Иногда единение приходит к фоторедакторам газет по более весёлым поводам: так, в июне 2003 года испанские спортивные издания были так увлечены мыслью о трансфере футболиста Дэвида Бекхэма из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону", что вышли с почти одинаковыми обложками и заголовком "Бекхэм ОК".

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Самое ироничное, что предварительная сделка о трансфере, относительно которой так переживали передовицы, не была достигнута. Вместо "Барселоны" полузащитник перешёл в другой испанский клуб - "Реал Мадрид" в июле того же года за впечатляющие 37 млн евро (41,85 млн долларов по нынешнему курсу).