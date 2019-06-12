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"Если не примешь бой - ты боишься, и такого тебе не пережить", - затвитил канадский певец Джастин Бибер, позвав на дуэль актёра Тома Круза. Почему молодой музыкант поколения взялся выяснять отношения средневековыми способами?

Ultimate Fighting Championship (UFC) - организация, заведующая боями в смешанных единоборствах (ММА), совершенно не ожидала, что поп-звезда вызовет на ринг ветерана франшизы "Миссии невыполнима".

В своём твите Бибер упомянул Дейну Уайта - руководителя UFC. При этом что сподвигло Бибера бросить вызов до конца не понятно.

Пользователи соцсетей принялись рассуждать, как именно 25-летний Бибер при росте 175 см поборет 56-летнего Круза ростом 174 см, известного тем, что самостоятельно выполняет трюки в боевиках.

Джастин продал 150 млн записей. В "Твиттере" на него подписаны 106 миллионов пользователей.

Журнал Forbes оценивает состояние певца в 265 млн долларов, а актёра - в 570 млн.

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Бывший чемпион UFC борец ММА Конор Макгрегор оценил перспективы сражения и предложил свою давно намеченную дуэль с актёром Марком Уолбергом в качестве дополнительного боя.

Пропустить Twitter пост , автор: @TheNotoriousMMA If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 июня 2019 г.

Джейк Марш из спортивно-комедийного подкаста Pardon My Take сопоставил рост и финансовое состояние потенциальных партнёров по рингу.

Поскольку Круз выполняет все трюки сам, а франшиза "Миссия невыполнима" ещё не завершена, многие в соцсетях предположили, что именно он будет смеяться (над Бибером) последним.

Пропустить Twitter пост , автор: @JeffDLowe Me running to Twitter to make sure no one actually thinks Tom Cruise would lose in a fight to Justin Bieber... pic.twitter.com/mvhyywwk9C — Jeff D... ark Phoenix (@JeffDLowe) 10 июня 2019 г.

Некоторые из комментаторов просто не понимают, как реагировать.

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Но большинство пользователей просто веселится.

"Лицо Тома Круза, когда он увидел твит Джастина Бибера", - гласит этот твит.

Другие шутят, что в какой-то момент агенту Тома Круза придётся сказать актёру, что Бибер вызвал его на бой, уверены в соцсетях.

Но Том Круз пока вызов Бибера не комментировал.

Бибер, со своей стороны, осознал, что его идею несколько извратили.

Вызов без ответа и дикие танцы

По какой-то причине Конор Макгрегор уже не первый раз пытается вызвать актёра Марка Уолберга на бой, но больше всего внимания привлёк его призыв 30 марта.

"Бросаю вызов голливудской актрисе Марке Уолберге", - на словах изменил гендер соперника спортсмен-шутник.

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Призыв Конора только за первые сутки собрал более 73 тыс. лайков.

Многие из пользователей тогда посоветовали Макгрегору расслабиться.

Кого-то особенно возмутило, что он напал на "Марки Марка" - так звали Уолберга во времена рэп-карьеры в начале 90-х.

Актёр не ответил на шуточный вызов борца.

Впрочем, совершенно необязательно вызывать кого-то на дуэль в единоборствах - поединок вполне может оказаться и танцевальным.

Так, в январе этого года ведущий вечернего Tonight Show Джимми Фэллон бросил вызов 15-летней звезде YouTube Джоджо Сиве на баттл в энергичном танце.

"Мне неважно, кто лучше двигается, главное - кто агрессивнее", - бросил Фэллон перед началом челленджа.

По окончании поединка ведущий признал, что юная Сива победила.