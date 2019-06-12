Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой: в сетях шутят и делают ставки

  • 12 июня 2019
Джастин Бибер Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Если не примешь бой - ты боишься, и такого тебе не пережить", - затвитил канадский певец Джастин Бибер, позвав на дуэль актёра Тома Круза. Почему молодой музыкант поколения взялся выяснять отношения средневековыми способами?

Ultimate Fighting Championship (UFC) - организация, заведующая боями в смешанных единоборствах (ММА), совершенно не ожидала, что поп-звезда вызовет на ринг ветерана франшизы "Миссии невыполнима".

В своём твите Бибер упомянул Дейну Уайта - руководителя UFC. При этом что сподвигло Бибера бросить вызов до конца не понятно.

Пользователи соцсетей принялись рассуждать, как именно 25-летний Бибер при росте 175 см поборет 56-летнего Круза ростом 174 см, известного тем, что самостоятельно выполняет трюки в боевиках.

Джастин продал 150 млн записей. В "Твиттере" на него подписаны 106 миллионов пользователей.

Журнал Forbes оценивает состояние певца в 265 млн долларов, а актёра - в 570 млн.

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Бывший чемпион UFC борец ММА Конор Макгрегор оценил перспективы сражения и предложил свою давно намеченную дуэль с актёром Марком Уолбергом в качестве дополнительного боя.

Джейк Марш из спортивно-комедийного подкаста Pardon My Take сопоставил рост и финансовое состояние потенциальных партнёров по рингу.

Поскольку Круз выполняет все трюки сам, а франшиза "Миссия невыполнима" ещё не завершена, многие в соцсетях предположили, что именно он будет смеяться (над Бибером) последним.

Некоторые из комментаторов просто не понимают, как реагировать.

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Но большинство пользователей просто веселится.

"Лицо Тома Круза, когда он увидел твит Джастина Бибера", - гласит этот твит.

Другие шутят, что в какой-то момент агенту Тома Круза придётся сказать актёру, что Бибер вызвал его на бой, уверены в соцсетях.

Но Том Круз пока вызов Бибера не комментировал.

Бибер, со своей стороны, осознал, что его идею несколько извратили.

Вызов без ответа и дикие танцы

По какой-то причине Конор Макгрегор уже не первый раз пытается вызвать актёра Марка Уолберга на бой, но больше всего внимания привлёк его призыв 30 марта.

"Бросаю вызов голливудской актрисе Марке Уолберге", - на словах изменил гендер соперника спортсмен-шутник.

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Призыв Конора только за первые сутки собрал более 73 тыс. лайков.

Многие из пользователей тогда посоветовали Макгрегору расслабиться.

Кого-то особенно возмутило, что он напал на "Марки Марка" - так звали Уолберга во времена рэп-карьеры в начале 90-х.

Актёр не ответил на шуточный вызов борца.

Впрочем, совершенно необязательно вызывать кого-то на дуэль в единоборствах - поединок вполне может оказаться и танцевальным.

Так, в январе этого года ведущий вечернего Tonight Show Джимми Фэллон бросил вызов 15-летней звезде YouTube Джоджо Сиве на баттл в энергичном танце.

"Мне неважно, кто лучше двигается, главное - кто агрессивнее", - бросил Фэллон перед началом челленджа.

По окончании поединка ведущий признал, что юная Сива победила.

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