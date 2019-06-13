Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения. Фотографии

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Лось в Чернобыльской зоне

Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.

Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Медведи часто попадают в объектив фотоловушек

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Животные и следы присутствия людей

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Зубры пришли в Чернобыльскую зону из Беларуси

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Молодые олени

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Волки - одни из хозяев зоны

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Самка глухаря

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Групповая охота на оленя длилась целых три дня

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Черные аисты любят селиться подальше от людей

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Величественные олени Чернобыльской зоны

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Лось перед сбрасыванием рогов

Правообладатель иллюстрации BBC News Украина Image caption Чернобыльский тетерев

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле, эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.

Они смогут увидеть там не только призрак погибшего города, но и уникальную природу украинского Полесья.

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