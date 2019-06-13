Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения. Фотографии

Виталий Червоненко BBC News Украина
  • 13 июня 2019
лось Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Лось в Чернобыльской зоне

Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.

Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.

Медведи часто попадают в объектив фотоловушек Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Медведи часто попадают в объектив фотоловушек

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.

Животные и следы присутствия людей Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Животные и следы присутствия людей
Зубр Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Зубры пришли в Чернобыльскую зону из Беларуси
Молодые олени Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Молодые олени

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

волки Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Волки - одни из хозяев зоны

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.

глухарь Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Самка глухаря

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.

охота на оленя Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Групповая охота на оленя длилась целых три дня

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.

Черные аисты любят селиться подальше от людей Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Черные аисты любят селиться подальше от людей
Величественные олени Чернобыльской зоны Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Величественные олени Чернобыльской зоны
лось Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Лось перед сбрасыванием рогов
Чернобыльский тетерев Правообладатель иллюстрации BBC News Украина
Image caption Чернобыльский тетерев

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле, эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.

Они смогут увидеть там не только призрак погибшего города, но и уникальную природу украинского Полесья.

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Материал на украинском языке можно прочитать на сайте BBC News Украина.

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