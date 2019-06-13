Селфи в Чернобыльской зоне возмутили соцсети

Правообладатель иллюстрации EPA

Популярность сериала НВО "Чернобыль" уже привела к резкому росту туризма в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Для некоторых путешественников такая поездка становится возможностью попозировать для новых селфи.

Инфлюэнсеров корят за неуважение к жертвам трагедии и всем тем, кто спасал людей после взрыва на энергоблоке.

Автор сценария сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин обратился к туристам с просьбой проявлять уважение к жертвам трагедии 1986 года и не делать селфи на фоне руин города Припять.

Мэйзин выступил с таким призывом после того, как соцсети заполонили снимки улыбающихся туристов и инстаграм-див, позирующих на фоне заброшенных зданий в зоне отчуждения .

Как отмечает издание, успех сериала компании HBO привел к резкому увеличению потока туристов в Чернобыль и его окрестности. Некоторые туроператоры заявили о росте спроса на путевки на 40%.

Комментаторы в соцсетях крайне негативно восприняли фотосессии близ электростанции.

"Хуже аварии на ЧАЭС может быть только авария головного мозга", - категорично пишет о девушках в стрингах пользователь "Фейсбука" Андрей Березняцкий.

"Уровни гениальности. 1 лвл: поехать в Припять пофоткаться. 50 лвл: поехать в Припять пофоткаться без одежды. 99 лвл: приехать в Припять пофоткаться на металлической, фонящей аки звезда радиацией машинке", - иронизирует над моделями в Припяти в "Твиттере" пользователь под ником Socoros.

Но нашлись и защитники подобных фото.

"И что вы напали на человека?... Подобные фотосессии не впервой появляются в паблике.... Были более откровенные...", - дает отповедь хейтерам одной из моделей, снявшихся в Припяти, пользователь "Инстаграма" gackiypapa.

Многих расстроило присутствие австрийской модели и создательницы коллекции нижнего белья Юлии Бэсслер на ЧАЭС и радиолокационном объекте "Дуга".

После шквала негативной критики девушка удалила свое фото с проржавевших припятьских качелей, однако оно доступно в кэше.

Сама девушка, у которой 320 тыс. подписчиков в "Инстаграме", заявила изданию Business Insider, что запланировала поездку в зону отчуждения еще до выхода в свет сериала.

По ее словам, модель руководствовалась своим интересом к ядерной физике , попыталась максимально подробно рассказать о своей поездке и расстроилась, что ее неправильно поняли.

В сохраненных сториз Юлии можно найти подробный отчет о ее посещении контрольных комнат реакторов и массу фактов о работе ЧАЭС.

Критике подвергся и британский мастер спорта в тайском боксе Бен Голдсборо, сфотографировавшийся в позе Брюса Ли на фоне колеса обозрения в Припяти.

Биеннале на трупах?

Чаще всего критики вспоминают про селфи у ворот концлагерей или веселые композиционные фото на мемориале Холокосту в Берлине как мерило недопустимости подобных изображений.

В марте музею концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше даже пришлось опубликовать воззвание к посетителям, размещавшим в соцсетях фото своих попыток удержать баланс с вытянутыми руками на железнодорожных рельсах, ведущих в лагерь.

Пропустить Twitter пост , автор: @AuschwitzMuseum When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 марта 2019 г.

"Когда вы приезжаете в @AuschwitzMuseum, помните, что вы в месте, где убили болеемиллиона человек. Чтите их память. Есть более подходящие места, чтобы научиться держать баланс, чем мемориал, ставший символом того, как на верную смерть отправляли сотни тысяч людей", - отметила администрация комплекса в малопольском Освенциме.

Израильско-немецкий фотограф, писатель и комедиант Шахак Шапира отрефлексировал желание снять селфи на мемориалах в память о Холокосте в серии работ, где накладывал современные "себяшки" в берлинском мемориальном комплексе на архивные фото из концлагерей.

Image caption Шахак Шапира вписал легкомысленные снимки в шокирующие кадры времён Холокоста

Автор назвал свой коллажный проект "Йолокостом" - по совмещению популярного в соцсетях акронима YOLO ('You only live once' - "Живёшь лишь один раз") и собственно термина Холокост.

Шапиру поддержали многие блюстители морали, однако его проект неожиданно раскритиковал сам автор берлинского мемориала Петер Айзенман.

Image caption Порой в берлинском мемориале гуляют с детьми

"Люди скакали на этих столбах, сколько я помню. Кто-то загорает, кто-то там обедает, и это нормально. Это место для каждодневных прогулок, а не святая земля. Под моим мемориалом нет захоронений, и я хотел бы, чтоб люди разных поколений сами решали, как там себя вести. А вот добавлять на эти фото трупы - это как-то чересчур", - сказал Би-би-си архитектор, проживающий в Нью-Йорке.

Еще один скандал разгорелся вокруг экспоната Венецианской биеннале этого года.

Швейцарско-исландский концептуалист Кристоф Бюхель в мае выставил на одном из крупнейших международных арт-смотров корабль Barca Nostra ("Лодка наша"), затонувший в Средиземном море с сотнями мигрантов на борту в 2015 году.

Критики отметили, что художественное высказывание Бюхеля о природе смерти изначально символично. Но за считанные часы оно превратилось в символ безвкусицы, поскольку около лодки посетители биеннале начали делать селфи.

"Это ошибка. Неуместно вышло. Особенно на мероприятии, чьи кураторы заявили, что искусство должно развлекать", - резюмировал свои ощущения от экспоната арт-критик Би-би-си Уилл Гомперц.

Сам Бюхель счел, что выставленная им лодка - и символ большой человеческой трагедии, и своевременный памятник миграции.

"Этот корабль стал символическим объектом, он посвящен не только людям, погибшим в 2015 году, и тем, кто пытался их спасти. Это символ общей ответственности за политику и действия, приводящие к подобным катастрофам," - говорит о своей работе художник.

Также по теме