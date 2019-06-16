Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бейб Рут - одна из величайших звезд бейсбола

Спортивная майка-джерси легенды бейсбола 20-х годов Бейба Рута ушла с молотка в Нью-Йорке почти за 6 млн долларов, побив рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.

Рут превзошел собственное достижение: в 2012 году за 4,4 млн долларов была продана его джерси "Янкиз".

Легендарный бейсболист сделал 714 хоум-ранов за свою необычайно продолжительную 22-летнюю карьеру. Большую ее часть - 15 лет - он провел на знаменитом стадионе "Янки" в Бронксе, куда перебрался из соседнего Бостона.

В джерси, выставленной на аукцион в субботу, Рут играл в 1928-30-е годы. Покупатель, чье имя не называется, отдал за серую майку с вышитой эмблемой "Янкиз" 5,6 млн долларов. На аукцион семья бейсболиста и частные коллекционеры выставили более 400 вещей, имевших отношение к Руту.

Рут помог "Янкиз" выиграть семь чемпионских титулов Американской лиги и четыре Мировых серии и считается одним из величайших звезд бейсбола. "Ни одна личность в этой стране не внесла такого вклада в историю бейсбола и американского образа жизни, как Бейб Рут, - сказал президент аукционного дома Hunt Auctions Дэвид Хант. - Некоторым могут показаться цифры удивительны, но мне так не кажется, если учесть, что у Бейба в США статус главного национального героя".