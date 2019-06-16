В День отца оба британских принца опубликовали фото сыновей

Правообладатель иллюстрации @SussexRoyal / PA

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган опубликовали фотографию своего сына Арчи в День отца, который отмечается 16 июня в странах Западной Европы и в США.

Фотография, в стиле "сепия", появилась в официальном "Инстаграме" семейной пары. Это первое изображение маленького принца с открытыми глазами.

Подпись к фото гласит: "Счастливого Дня отца! Желаем очень радостного первого Дня отца герцогу Сассекскому!"

Первенец герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая. Назвать его решили Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Герцог Кембриджский Уильям также отпраздновал этот день, разместив в "Твиттере" свою собственную фотографию вместе с младшим сыном, принцем Луи. И еще одну со своим отцом - принцем Чарльзом.

В мае герцогиня Сассекская опубликовала фотографию ножки своего сына в День матери.

Первенец герцогов Сассекских родился в 05:26 по британскому летнему времени в понедельник, 6 мая. Гарри заявил, что они с Меган в полном восторге от него.

При рождении младенец весил 3,2 килограмма - меньше, чем все его двоюродные братья и сестры.

Правообладатель иллюстрации EPA

В семье герцога Кембриджского - трое детей.