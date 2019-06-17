Конфуз дня. Торт для фанатки Мэрайи Кэри
Девушка по имени Шиван попросила коллег на день рождения подарить ей торт с изображением своей любимой певицы Мэрайи Кэри. В подарок же она получила торт с портретом ученой и первой в мире женщины-лауреата Нобелевской премии по физике Марии Кюри.
"Моя двоюродная сестра сказала коллегам, что хотела бы получить торт в подарок на день рождения с изображением Мэрайи Кэри. Они что-то напутали и подарили ей такой торт. Это Мария Кюри, само веселье", - поведала о конфузе в "Твиттере" Харриет Алайда Лай.
Сообщение родственницы обладательницы торта ретвитили 40 тысяч раз.
Мария Склодовская-Кюри была уникальным человеком. Ученая и экспериментатор, она стала не только первой в мире женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике и первой женщиной-профессором Парижского университета, но и первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии. Причем вторая "нобелевка"- по химии - была вручена Марии Кюри через восемь лет после первой. Она открыла химические элементы радий и полоний и стала автором термина "радиоактивность".
В "Твиттере" путаница только развеселила пользователей.
"Это прекрасно! Это даже лучше, чем когда в кондитерской женщина спросила моего сына, что он хочет написать на торте, и он ответил: "Долой капитализм!", - пишет пользовательница Сара О'Лири.
Другой пользователь написал: "Если честно, я не думаю, что они напутали. Это настолько круче чем, Мэрайя Кэри.
Еще один пошутил про радиоактивность торта: "У тебя могут развиться суперспособности", - написал пользователь.