Пакистанский политик случайно превратился в кота

Правообладатель иллюстрации PTI party's Facebook Image caption Выглядит мило, написал в "Фейсбуке" один из пользователей в Пакистане

Пресс-конференция пакистанского политика Шауката Юсафзая, которая транслировалась в прямом эфире в "Фейсбуке", превратилась в фарс из-за случайно включенного фильтра, сделавшего из него кота.

Шаукат Юсафзай проводил брифинг с журналистами, когда кошачий фильтр неожиданно включился.

В "Фейсбуке", тут же посыпались комментарии, но Юсафзай, не подозревая, во что его превратили, продолжал отвечать на вопросы журналистов.

Позже, узнав о том, что произошло, он назвал это курьезное происшествие простой ошибкой, к которой не стоит относиться слишком серьезно.

"Это случилось не только со мной. Двое человек, сидевших рядом, тоже оказались жертвами кошачьего фильтра", - справедливо заметил Юсафзай в интервью агентству Франс пресс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Скриншоты пресс-конференции разошлись по всем соцсетям

Представители партии "Техрик-е-Инсаф" (PTI) руководят провинцией Хайбер-Пахтунхва, находящейся на северо-западе Пакистана.

Партия заявляет, что один из сотрудников случайно допустил ошибку во время пресс-конференции.

"Предприняты все необходимые меры, чтобы этого не повторялось в будущем", - говорится в заявлении партии.

Видеозапись брифинга, транслировавшегося на официальной странице партии в "Фейсбуке", была удалена через несколько минут после его завершения.

Но, к сожалению для Шауката Юсафзая, подобные превращения так просто не забываются. Скриншоты политика с кошачьими ушами и усами разлетелись по соцсетям.

"Если верить правительственной команде, отвечающей за соцсети, в кабинете министров у нас теперь есть кот".

"Это произошло сегодня, когда пресс-служба PTI забыла отключить в прямом эфире пресс-конференции в "Фейсбуке" кошачий фильтр. Выглядит мило".