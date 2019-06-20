Клубника, Киркоров и иностранные языки: как россияне пытаются достучаться до Путина

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С каждым годом жанр видеообращений к президенту Владимиру Путину становится все более популярным. Россияне записывают обращения к президенту в преддверии "прямой линии", которая пройдет 20 июня, в надежде, что Путин заметит их обращение и поможет решить проблему.

Видеозапись позволяет не только рассказать о проблеме, но и наглядно ее показать.

Русская служба Би-би-си собрала несколько самых ярких видеообращений к Путину.

"Суперкатастрофическое состояние нашего дома"

Не только рассказывает, но и показывает свою проблему в своем обращении жительница Пятигорска. На видео она показывает аварийное состояние своего дома, у которого видны дыры в крыше, через которые капает дождь. Женщина просит ускорить ее переселение из аварийного дома.

"Вытащить коряги, поставить кэмпинги - и пожалуйста"

Записать видео, чтобы показать не проблему, но природную красоту, решил житель Волгоградской области Юрий Блохин. Он попросил президенту помощь в том, чтобы очистить реку в Урюпинском районе области и убрать из нее коряги, чтобы сделать место отдыха на местном пляже."Почистить реку, убрать коряги, поставить какие-нибудь кэмпинги - и пожалуйста: туристы не будут ездить в Турцию и другие загран поездки, а будут отдыхать на родине", - сказал Блохин.

Грудь и Киркоров

Блогер Руслян Галяев из Пушкина просит Путина ввести обязательную отчетность по алиментам. Он говорит, что случаются "парадоксальные ситуации", когда "бывшая жена тратит деньги на новую грудь или концерт Филиппа Киркорова". "Из-за чего мотивация плательщика просто падает", - волнуется Галаев.

"Здесь главное политическая воля и законодательная инициатива, - поясняет блогер. - Когда это уже будет сделано?"

Каким языком владеют чиновники?

Жители подмосковного Фрязино уже несколько лет пытаются отстоять единственный в городе общественный стадион, которые власти города хотят отдать под жилую застройку. "В течение двух лет мы обращаемся в местные и областные инстанции, но наши чиновники, кажется не понимают русский язык", - говорит женщина на видео.

После этого дети вокруг нее описывают проблему застройки стадиона на нескольких иностранных языках - английском, немецком, украинском, китайском, арабском и других.

Главный вопрос

Житель Электросталя Вячеслав Луценко опубликовал обращение своего сына к Путину. Мальчик задал следующий вопрос: "Почему Петр Порошенко не любит Россию?"

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"За Совхоз!"

Жители и сотрудники Совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин попросили Путина остановить "рейдерский захват" предприятия. Обращение к Путину они записали в одежде с символикой предприятия и на фоне "грудининских клубник" - узнаваемого символа совхоза.

"На наше предприятие ведется мощнейшая рейдерская атака, парализующая деятельность предприятия и поддерживаемая несправедливыми решениями судов", - говорится в обращении.

По заявлению жителей, целью "рейдеров" является застройка сельхозземель жилыми кварталами и объединение поселка с другими для создания городского округа.

В конце видео несколько десятков жителей скандируют: "Мы за совхоз".

"Больше как к Путину, обратиться не к кому"

Против точечной застройки решили выйти и жители московского Люблино. Несколько десяткой жителей спального района решили записать обращение Путину, чтобы предотвратить застройку парка. Однако полицейские сочли такую инициативу несанкционированным митингом и разогнали собравшихся, сообщает "Радио Свобода".

По словам местных жителей, они несколько месяцев пытаются добиться прекращения застройки, но от местных чиновников получают "отписки". "Больше как к Путину, обратиться не к кому", - рассказала одна из активисток.