Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Песня была изначально записана для мюзикла "Time", в котором Фредди отказался сыграть

В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые прозвучала сделанная Фредди Меркьюри запись, которая считалась навсегда утерянной.

Композиция "Time Waits For No One" ("Время никого не ждет") изначально входила в саундтрек, записанный к поставленному в 1986 году в Вест-Энде мюзиклу "Time" ("Время").

Выпущенная тогда версия этой песни включала не только голос солиста группы Queen, но и с десяток бэк-вокалов.

Обнаруженная только что запись сделана тогда же, во время репетиции - на ней только вокал Фредди и фортепианный аккомпанемент.

Эта песня была написана английским музыкантом Дейвом Кларком, который в 1960-е был лидером, барабанщиком и менеджером группы Dave Clark Five. По его мнению, найденная демоверсия обладает особым шармом, которого нет в окончательной версии.

"Когда мы только начали ее записывать, я приехал на Эбби-Роуд [студию звукозаписи], и мы прошлись по ней вместе с Фредди под пианино. У меня тогда мурашки по коже побежали. Это было что-то", - рассказал Кларк в передаче Radio 2.

"Потом мы приступили к записи и добавили 48 треков бэк-вокала, чего никогда раньше на Эбби-Роуд не делалось, а затем все свели. Это было потрясающе, но я все-таки чувствовал, что в самой первой записи было что-то совершенно особенное", - вспоминает автор.

В 2017 году, после 10 лет розысков, Кларку удалось разыскать ту самую демо-запись.

Он взял с нее голос Меркьюри и пригласил клавишника Майка Морана, который играл на оригинальной записи, чтобы снова перезаписать фортепианную партию. В результате получилась новая, лишенная излишеств, версия, где акцент сделан на полном эмоций вокале Меркьюри.

Кларк называет это "волшебным исполнением", в котором Фредди смакует каждое слово. "Я снова покрылся мурашками, как в первый раз", - сказал музыкант.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мюзикле "Time" главную роль исполнил Клифф Ричард

"Time" без money

Мюзикл "Time" был достаточно амбициозной постановкой на космическую тему, где Клифф Ричард исполнял роль рок-звезды, которой по ходу действия пришлось отвечать за всю Землю перед межгалактическим высшим судом.

Там также фигурировала голографическая проекция сэра Лоуренса Оливье. Мюзикл был высмеян критиками, но продержался в репертуаре Вест-Энда два года.

Роль рок-звезды была предложена Меркьюри, однако он от нее отказался, сказав: "Начать надо с того, дорогуша, что я не встаю раньше трех дня, так что в дневных спектаклях участвовать не смогу. Во-вторых, когда я даю представление, то я пою изо всех своих сил в течение трех часов кряду, а затем валюсь замертво. Так что это будет совершенно невозможно - делать по восемь шоу в неделю".

Сделанная им запись заглавной композиции мюзикла попала в хит-парад в 1986 году, достигнув в Британии 32-й строчки.

Кларк и Меркьюри дружили с 1976 года, впервые они повстречались за кулисами, который музыканты Queen давали концерт в лондонском Гайд-парке - и сохранили дружбу до смерти Меркьюри от СПИДа в 1991 году.

Кларк дежурил у постели умиравшего Фредди в последнюю ночь перед его уходом, сменив на посту бывшую спутницу Фредди Мэри Остин, и оставался наедине с ним, когда певец скончался.

"Врач был за полчаса до этого и сказал, что он проживет еще несколько дней, поэтому мы не ожидали, что его не станет так быстро, - рассказывал Кларк в интервью газете Daily Mail в 2011 году. - Мы сразу же позвонили Мэри. Она жила за углом. Это произошло внезапно, иначе она была бы рядом с ним. Перед ней стояла эта ужасная задача: позвонить родителям и сестре Фредди и сообщить, что его не стало".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фредди Меркьюри и Клифф Ричард празднуют день рожденье Дейва Кларка (в центре) в 1987 году

Не дождался

В том же интервью Дейв Кларк выразил сожаление по поводу того, что Меркьюри совсем немного не дождался появления антиретровирусных препаратов, которые могли бы продлить его жизнь.

"Фредди все перепробовал. Ему доставляли на "Конкорде" из Америки специальные новейшие препараты. Он говорил, что новое поколение лекарств вылечит эту штуку. И самое грустное в том, что если бы это все произошло на 12 месяцев позже, когда появилась комбинированная терапия, то он бы был в порядке", - говорил Кларк.

"Time Waits For No One" - это первая "новая" запись голоса Фредди Меркьюри с момента выхода в прокат байопика "Богемская рапсодия".

Компиляционный альбом 2014 года "Queen Forever" также содержал несколько ранее не издававшихся записей вокала Меркьюри, включая его дуэт с Майклом Джексоном.

Члены группы Queen также намекали, что существует несколько оригинальных записей, сделанных с Дэвидом Боуи во время записи сингла 1981 года "Under Pressure".

Вышедший в прошлом году фильм "Богемская рапсодия" стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории этого жанра, собрав 903 млн долларов.

Снявшийся в роли Меркьюри Рами Малек получил "Оскар" и британскую премию BAFTA за свою искрометную игру - в частности, в сценах с выступлением группы Queen на концерте Live Aid в 1985 году.