Обидевшийся кот сбежал из дома и стал звездой в английской деревне

Правообладатель иллюстрации Alan Goodwin Image caption Уилбур на стойке деревенского паба - там он получает еду и внимание

Английская деревня Раддингтон в графстве Ноттингэмпшир планирует в скором времени отметить десятый день рождения своего самого любимого жителя - рыжего кота по имени Уилбур. Популярность к нему пришла, когда сам он ушел от хозяйки, обидевшись на нее.

Кот также известен по кличке Король Раддингтона. У Уилбура есть страничка в "Фейсбуке", куда его поклонники постят новые фотографии.

Отмечать день рождения кота жители деревни собираются в двух его излюбленных местах - местном пабе и отделении банка.

Правообладатель иллюстрации Lesley Harper Image caption Поклонники Уилбура фотографируют его и публикуют фото на его официальной странице в "Фейсбуке"

Его прежняя хозяйка Кейти Эпплби рассказывает, что кот "обиделся, смотал удочки и ушел из дома" примерно лет пять назад, когда она принесла домой парочку брошенных котят.

"Он бросил на них взгляд, выгнул спину - и его след простыл. Но теперь его усыновила вся наша деревня, поскольку он ужасно дружелюбный парень", - говорит Эпплби.

Правообладатель иллюстрации Nicola Burton Image caption Уилбур в пабе Frame Breakers наслаждается вниманием посетителей

Бывшая хозяйка в шутку зовет кота Сид-шесть-ужинов - по названию детской книжки "Шесть ужинов Сида" о коте, который добыл себе шесть порций еды от шести разных хозяев.

"Я очень по нему скучаю, но приятно, что его так тепло все приняли, - продолжает Эпплби. - Одна дама, приехавшая недавно из Западного Йоркшира в гости к внуку, сказала: я приехала повидать Уилбура".

Эпплби по-прежнему заботится о Уилбуре - например, когда требуется ветеринар, как полтора года назад, когда у кота разболелся зуб.

Правообладатель иллюстрации Lesley Harper Image caption Посещая Nottingham Building Society, Уилбур требует изысканной еды для кошек

Первая вечеринка по случаю десятилетия Уилбура пройдет 5 июля в офисе финансовой организации Nottingham Building Society, а вторая для более широкого круга почитателей пройдет в пабе Frame Breakers 14 июля.

Как говорит сотрудница Nottingham Building Society Лесли Харпер, Уилбур, когда заходит к ним, отдает предпочтение кошачьей еде для гурманов.

"Он очень милый и приходит практически каждый день. Наши клиенты заходят, чтобы с ним поздороваться, и просто люди с улицы - чтобы посмотреть на него и сфотографировать", - рассказывает Харпер.

Правообладатель иллюстрации Sharon Martin Image caption У Уилбура несколько любимых пабов, Red Lion - один из них: "Скоро танцы-то?"

Страницу Уилбура на "Фейсбуке"открыла и ведет агент по рекламе Никола Бертон. "Он фактически - часть нашего сообщества. Если вы живете в Раддингтоне, то вы знаете, кто такой Уилбур", - уверяет она.

Иногда, по ее словам, коту удается создать суматоху и даже затор на дороге во время своих неспешных прогулок.

Правообладатель иллюстрации Nicola Burton Image caption Уилбур переходит улицу

"Он реально останавливает движение. Я сама видела, как он остановил движение в четырех разных направлениях, просто переходя перекресток", - говорит Бертон.

"Он заходит в разные магазины, кулинарии - повсюду. У него масса мест, где он чувствует себя как дома", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Cathy Appelbee Image caption Бывшая хозяйка как-то увидела своего питомца в витрине цветочного магазина

У Уилбура даже есть своя линейка сувенирной продукции - майки с его изображением и вязанные котики-копии Уилбура. Средства от их продажи, как было объявлено, пойдут на приобретение дефибрилляторов для деревни и благотворительных организаций по борьбе с сердечными заболеваниями.

На день рождения кота записались 70 человек. "Мы надеемся, что именинник тоже почтит нас своим присутствием", - шутит Бертон.