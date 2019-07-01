Правообладатель иллюстрации Ben Hamm Image caption Хэмму не нравилось, что кот приносит ему мертвых животных

Инженер из компании Amazon установил у себя дома автоматическую затворку для кошек с применением алгоритмов машинного обучения и отучил кота приносить домой мертвых птиц и грызунов.

Бен Хэмм создал самообучаемую систему, которая распознает очертания кота, несущего в зубах свою очередную жертву. И закрывает калитку перед его носом на 15 минут.

Хэмм представил свое изобретение на июньской технологической конференции Ignite в Сиэттле. На презентацию обратило внимание издание The Verge.

Как это работает

При создании своего изобретения Хэмм воспользовался двумя компонентами, созданными самой Amazon.

Камера DeepLens предназначена специально для экспериментов в сфере машинного обучения.

Сервис Sagemaker позволяет клиентам покупать алгоритмы для машинного обуения у других программистов или создавать их самим.

Самой трудоемкой частью обучения машины закрывать калитку было фотографирование кота. Понадобились более 23 тысяч фото животного.

Каждое из них нужно было промаркировать вручную, указав, есть ли на нем животное, приходит оно или уходит, и несет ли добычу, сведя их вот в такую таблицу.

Правообладатель иллюстрации Ben Hamm Image caption Для "обучения" калитки понадобилось несколько тысяч фотографий кота

В основе эксперимента лежит разновидность машинного обучения под названием "обучение с привлечением учителя": компьютер научили распознавать предметы в реальном мире через ярлыки, которые им присваивал человек. Когда таких примеров накопилось достаточно, машина сама научилась определять, какой предмет "видит".

Один из недостатков подобных систем в том, что для надежной работы им требуется сотни тысяч и даже миллионы фото.

Калитка тоже работает неидеально, призает Хэмм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Умная дверца" компании Microsoft впускает в дом своего кота и остается закрытой для чужого (архивное фото)

За пять недель, рассказал он, его кот Метрик один раз был наказан несправедливо. Кроме того один раз из семи калитка впускала кота в дом с добычей в зубах.

Когда другой инженер в "Твиттере" предположил, что, возможно, эффективнее было бы просто переучить кота, Хэмм принялся защищать свою работу.

"Отрицательное подкрепление не работает на котах, и попробуйте придумать, как использовать награду, чтобы пресечь поведение, которое животное демонстрирует в три часа ночи каждые десять дней", - ответил Хэмм.

Это не единственный случай использования машинного обучения для воспитания кошек.

Недавно другой сотрудник Amazon создал систему на основе машинного обучения, чтобы отучить своего кота сидеть на письменном столе.

Разработчики Microsoft ранее тоже представили "умную дверцу" для животных, которая узнает "своего" ккота и впускает его, а для других животных остается закрытой.