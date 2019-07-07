Собаки-чемпионы Британии и питомцы бывшего из СССР: итоги фотоконкурса

  • 7 июля 2019
Пёс Правообладатель иллюстрации Angela Blewaska/Kennel Club
Image caption Анжеле Блеваской удалось попасть сразу в несколько номинаций. Эта её работа взяла третье место в категории "Играющие псы"

Британская кинологическая ассоциация на этой неделе подвела итоги ежегодного конкурса Dog Photographer of the Year.

Победителей уже наградили, а мы на Русской службе Би-би-си решили дополнить конкурсные работы фотографиями питомцев наших подписчиков в соцсетях.

С 2006 года британский Kennel Club раздаёт призы фотографам в нескольких номинациях - "Собаки-помощники", "Собаки за работой", "Люблю пёсиков" (для подростков-фотографов), "Лучший друг человека", "Возрастные псы", "Портрет", "Щенки", "Дворняги" и "Юный фотограф" (для детей, снимающих питомцев).

Снимки на участие в конкурсе приходят со всего земного шара: как сообщила Би-би-си пресс-служба Kennel Club, в этом году ассоциация получила 7 тысяч фото из 70 стран.

Анастасия Ветковская Правообладатель иллюстрации Anastasia Vetkovskaya/Kennel Club
Image caption Россиянка Анастасия Ветковская взяла первый приз в номинации "Портрет", сфотографировав персидскую борзую

Трое из участников, попавших в финал в разных номинациях, оказались россиянами.

Надежда Иванова Правообладатель иллюстрации Nadezhda Ivanova/ Kennel Club
Image caption Надежда Иванова из России благодаря своему фото венгерских пойнтеров на охоте заняла третье место в номинации "Собаки за работой"

Победитель в каждой номинации получает год бесплатного членства в онлайн-фотосообществе профессионалов Flickr Pro и курс фотографии от Nikon School.

Дениз Чихоцки Правообладатель иллюстрации Denise Czychocki/Kennel Club
Image caption Дениз Чихоцки победила в номинации "Возрастные псы" и завоевала Гран-при всего конкурса. Её 14-летнего глухого пса Мерлина нарисуют в масле

Фотографии, занявшие первые три места во всех категориях, можно посмотреть на выставке в лондонском бюро Kennel Club с 5 июля по 3 октября.

Лотте ван Алдерен Правообладатель иллюстрации LOTTE VAN ALDEREN/Kennel Club
Image caption Лотте ван Алдерен взяла третий приз в номинации "Щенки"

Нечеловеческая красота

Не так давно публикация материала о том, что собаки специально делают невинные глаза, чтобы манипулировать хозяевами, сподвигла нас обратиться к подписчикам в соцсетях и попросить прислать фотографии их любимцев.

Мы очень благодарны за фото!

Морио Правообладатель иллюстрации Irina Slashcheva
Image caption Пёс Морио из Челябинска наглядно демонстрирует желание пойти на улицу
Симба Правообладатель иллюстрации Ksenia Kokoeva
Image caption Житель Москвы Симба
Бемби Правообладатель иллюстрации Ekaterina Bobrovskaya
Image caption Басенджи Бемби умеет выглядеть умильно
Афина Правообладатель иллюстрации Maria Shkrabak
Image caption Такса Афина из Одессы даже в ходе прогулки "строит глазки"
Бигль Бэтси
Image caption Лимонный бигль Бэтси владеет манипуляцией высшей категории. А своими вздохами она топит любой лед, рассказывает хозяйка Юлия.
Эмилия Правообладатель иллюстрации Aliya Ismailzadeh
Image caption Эмилия из Баку внимательно следит за реакцией хозяйки
Лабрадор
Image caption Лабрадор Грейси из Перми
Бассет
Image caption Бассет Ежевика из Москвы

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