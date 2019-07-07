Британская кинологическая ассоциация на этой неделе подвела итоги ежегодного конкурса Dog Photographer of the Year.
Победителей уже наградили, а мы на Русской службе Би-би-си решили дополнить конкурсные работы фотографиями питомцев наших подписчиков в соцсетях.
С 2006 года британский Kennel Club раздаёт призы фотографам в нескольких номинациях - "Собаки-помощники", "Собаки за работой", "Люблю пёсиков" (для подростков-фотографов), "Лучший друг человека", "Возрастные псы", "Портрет", "Щенки", "Дворняги" и "Юный фотограф" (для детей, снимающих питомцев).
Снимки на участие в конкурсе приходят со всего земного шара: как сообщила Би-би-си пресс-служба Kennel Club, в этом году ассоциация получила 7 тысяч фото из 70 стран.
Трое из участников, попавших в финал в разных номинациях, оказались россиянами.
Победитель в каждой номинации получает год бесплатного членства в онлайн-фотосообществе профессионалов Flickr Pro и курс фотографии от Nikon School.
Фотографии, занявшие первые три места во всех категориях, можно посмотреть на выставке в лондонском бюро Kennel Club с 5 июля по 3 октября.