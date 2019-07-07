Правообладатель иллюстрации Angela Blewaska/Kennel Club Image caption Анжеле Блеваской удалось попасть сразу в несколько номинаций. Эта её работа взяла третье место в категории "Играющие псы"

Британская кинологическая ассоциация на этой неделе подвела итоги ежегодного конкурса Dog Photographer of the Year.

Победителей уже наградили, а мы на Русской службе Би-би-си решили дополнить конкурсные работы фотографиями питомцев наших подписчиков в соцсетях.

С 2006 года британский Kennel Club раздаёт призы фотографам в нескольких номинациях - "Собаки-помощники", "Собаки за работой", "Люблю пёсиков" (для подростков-фотографов), "Лучший друг человека", "Возрастные псы", "Портрет", "Щенки", "Дворняги" и "Юный фотограф" (для детей, снимающих питомцев).

Снимки на участие в конкурсе приходят со всего земного шара: как сообщила Би-би-си пресс-служба Kennel Club, в этом году ассоциация получила 7 тысяч фото из 70 стран.

Правообладатель иллюстрации Anastasia Vetkovskaya/Kennel Club Image caption Россиянка Анастасия Ветковская взяла первый приз в номинации "Портрет", сфотографировав персидскую борзую

Трое из участников, попавших в финал в разных номинациях, оказались россиянами.

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Ivanova/ Kennel Club Image caption Надежда Иванова из России благодаря своему фото венгерских пойнтеров на охоте заняла третье место в номинации "Собаки за работой"

Победитель в каждой номинации получает год бесплатного членства в онлайн-фотосообществе профессионалов Flickr Pro и курс фотографии от Nikon School.

Правообладатель иллюстрации Denise Czychocki/Kennel Club Image caption Дениз Чихоцки победила в номинации "Возрастные псы" и завоевала Гран-при всего конкурса. Её 14-летнего глухого пса Мерлина нарисуют в масле

Фотографии, занявшие первые три места во всех категориях, можно посмотреть на выставке в лондонском бюро Kennel Club с 5 июля по 3 октября.

Правообладатель иллюстрации LOTTE VAN ALDEREN/Kennel Club Image caption Лотте ван Алдерен взяла третий приз в номинации "Щенки"

Нечеловеческая красота

Не так давно публикация материала о том, что собаки специально делают невинные глаза, чтобы манипулировать хозяевами, сподвигла нас обратиться к подписчикам в соцсетях и попросить прислать фотографии их любимцев.

Мы очень благодарны за фото!

Правообладатель иллюстрации Irina Slashcheva Image caption Пёс Морио из Челябинска наглядно демонстрирует желание пойти на улицу

Правообладатель иллюстрации Ksenia Kokoeva Image caption Житель Москвы Симба

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Bobrovskaya Image caption Басенджи Бемби умеет выглядеть умильно

Правообладатель иллюстрации Maria Shkrabak Image caption Такса Афина из Одессы даже в ходе прогулки "строит глазки"

Image caption Лимонный бигль Бэтси владеет манипуляцией высшей категории. А своими вздохами она топит любой лед, рассказывает хозяйка Юлия.

Правообладатель иллюстрации Aliya Ismailzadeh Image caption Эмилия из Баку внимательно следит за реакцией хозяйки

Image caption Лабрадор Грейси из Перми

Image caption Бассет Ежевика из Москвы

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